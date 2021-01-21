Азербайджанский виртуоз получил "Билет от публики" на Международном конкурсе в Вильнюсе

БАКУ /Trend Life/ - Молодой скрипач-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Эльвин Ходжа Ганиев принимает участие в Международном конкурсе скрипачей имени Яши Хейфеца в Вильнюсе (Литва), сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Конкурс проходит в несколько этапов с 16 января по 25 февраля 2021 года. I и II туры проводятся дистанционно посредством видеозаписей участников, сделанных специально для этого конкурса. Финал состоится "вживую" в Литовской национальной филармонии.

Основной призовой фонд конкурса - 20 000 евро.

На сайте конкурса отмечено, что довольно часто после выступлений конкурсантов слышны мнения, что тот или иной участник был незаслуженно не допущен в следующий тур конкурса. "В этом году мы даем публике возможность исправить такую "ошибку". Если участник, не прошедший во второй тур, получит большинство в голосовании публики, мы вручим ему "Билет от публики" и он сможет участвовать во втором туре конкурса, независимо от решения жюри. Если победителем голосования публики станет участник, уже пропущенный в следующий тур - будем считать, что мнение жюри и публики совпало и "Билет от публики" никому не понадобился", - говорится в сообщении.

Отметим, что "Билет от публики" получил Эльвин Ходжа Ганиев.

Прослушивания II тура будут транслироваться онлайн второго февраля 2021 года, III тур конкурса, финал с оркестром пройдет 24-25 февраля.

Напомним, что Эльвин Ходжа Ганиев с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Он - лауреат международных конкурсов скрипачей имени К. Липинского и Г. Венявского, имени П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха и др. Эльвин Ходжа Ганиев завоевал золотую медаль II Международного музыкального конкурса в Берлине (Германия). Его имя внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)