Инструмент эпохи Возрождения. Музыканты Румынии и Норвегии начали год азербайджанской народной песней (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные музыканты Румынии и Норвегии – скрипач Даниэль Лазарь и цитернист Эспен Венсаас представили в соцсетях азербайджанскую народную песню "Лачин", сообщает Trend Life. Композиция записана в столице Норвегии Осло.

"Мы решили начать 2021 год с удивительной народной мелодии Азербайджана под названием "Лачин" в аранжировке с норвежским фолком",- отметил Даниэль Лазарь.

Инструмент норвежского музыканта уникален. Циттерн - струнный инструмент эпохи Возрождения с ладами на грифе и овальным корпусом. Он очень похож на средневековый цитол, по форме напоминает полуовальную мандолину и современные ирландские бузуки. На нём играли все классы общества, он был главным инструментом для создания казуальной музыки.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)