"Моя Родина – Азербайджан" - 1000 детей и подростков направили свои работы на конкурс

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане завершен отбор работ на выставку-конкурс детского рисунка "VƏTƏNİM AZƏRBAYCAN" ("Моя Родина – Азербайджан"), сообщили Trend Life организаторы проекта.

Конкурс проводился при организации Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи" при поддержке Исполнительной власти Хатаинского района, министерства культуры, министерства образования, Союза художников Азербайджана, Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

Цель проекта - воспеть героизм шехидов, славных сынов Родины, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны, отразить в художественных работах культуру, архитектуру, исторические памятники, природу Азербайджана, а также развить творческие способности у юных художников и т.д.

На конкурс, проходящий в следующих возрастных категориях: до 12 лет, 12-17 лет и 17-21 лет, заявки подали 1000 детей и подростков из разных уголков нашей страны. Авторы более 500 работ, отобранных для экспозиции в первом туре, будут награждены дипломами и благодарственными письмами.

Посмотреть онлайн-выставку работ можно на сайтах Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи".

(Автор: Джани Бабаева)