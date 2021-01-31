Азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева мы будем активнее привлекать к нашим проектам – директор Мариинского театра Валерий Гергиев

БАКУ /Trend Life/ - В Санкт-Петербурге прошли гастроли балета Приморской сцены Мариинского театра. Труппа привезла в Мариинский театра три постановки и открыла гастроли петербургской премьерой балета "Тысяча и одна ночь" великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт театра.

Петербургской премьерой, как и во Владивостоке, дирижировал заслуженный артист Азербайджана, главный дирижёр и музыкальный руководитель Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

На сайте театра приведены слова художественного руководителя и генерального директора Мариинского театра, маэстро Валерия Гергиева, который отмечает, что получил истинное наслаждение не только от балета, но и от того приема, который ему оказала петербургская публика.

По словам маэстро, проведение уже ставших традицией гастролей Приморской сцены в столь сложное время является показателем как динамичного, так и гармоничного развития коллектива.

"Появление в Петербурге нашей, теперь уже родной, но все-таки прилетающей издалека труппы – особое явление. Изюминкой этих выступлений стала прежде всего новая постановка балета "Тысяча и одна ночь". В ней порадовало все: музыка Фикрета Амирова, хореография Эльдара Алиева, работа артистов и азербайджанского дирижера Эйюба Гулиева, которого мы будем активнее привлекать к нашим проектам в будущем…", – сказал он.

Балет "Тысяча и одна ночь" – это проект главного балетмейстера Приморской сцены Эльдара Алиева. Прежде он ставил этот балет в Америке и Европе, а в 2020 году создал для Владивостока новую редакцию, задействовав почти весь состав труппы: помимо обширных массовых сцен, в постановке 13 сольных партий.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)