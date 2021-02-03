Инклюзия в онлайне для приобщения к искусству – новый опыт для азербайджанских музеев

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств прошла онлайн-лекция совместно с Музеем современного искусства "Гараж" на тему "Инклюзия в онлайне", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Для людей с ограниченными возможностями в условиях пандемии появились новые возможности для приобщения к искусству – этим опытом поделились московские коллеги.

Некоторые программы оказались более востребованными в онлайне, особенно платформа Zoom. Хотя при этом терялся перевод на жестовый язык (так как Zoom по умолчанию показывает одно говорящее окошко при демонстрации экрана), выход нашелся - к программам параллельно подключались диджитал специалисты через дополнительные программы OBS или vMix.

Этот способ общения со зрителем сделал программы более территориально непривязанными и расширил географию каждого проекта. Появилась возможность работы онлайн с интернатами и реабилитационными центрами. Был организован также бесплатный курс жестового языка для всех желающих, параллельно с которым было проведено одно из крупнейших исследований РЖЯ (Русский жестовый язык) в России. Благодаря возможностям Zoom количество подписчиков соцсетей музея за короткий промежуток времени увеличился вдвое за счет удаленного доступа к его программам. Одним из примерных курсов онлайн является курс "Скажи по-другому", направленный на расширение словарного запаса и развитие описательных навыков. Ещё можно назвать и "Киноклуб" - совместный просмотр отрывков видео и их последующее обсуждение в группе. Проводились экскурсии по общественным пространствам и музею для проживающих в интернатах. Для незрячих посетителей онлайн-программ были разработаны отдельные мероприятия, сосредоточенные на форматах, для которых визуальное восприятие не нужно вовсе: серия подкастов про парфюмерию, запуск дискуссионного клуба на платформе Zoom, взяв за основу максимально невизуальные произведения искусства.

Подводя итоги встречи, скорее всего, онлайны останутся в музейной жизни и все программы станут гибридными. А многие лекторы и спикеры сами предпочитают оставаться в онлайне и находят это более удобным способом взаимодействия. Немаловажный фактор - экономия бюджета.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)