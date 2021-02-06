Воплощение большой любви - посвящается Гара Гараеву

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной школе искусств имени Гара Гараева прошло мероприятие по случаю 103-летия со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

По традиции в Аллее почетного захоронения в Баку была почтена память выдающегося композитора, затем учащиеся Центральной школы искусств представили концертную программу, а также фотоэкспозицию, отражающую творческий путь Мастера, и выставку работ учащихся отделения художеств.

Директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, заслуженный артист Азиз Гараюсифли подчеркнул, что затрагивая сердца людей во всем мире, музыка Гара Гараева играет значимую роль в пропаганде наших культурных ценностей.

Затем была представлена музыкальная программа. Великолепное исполнение учащимися школы сочинений Гара Гараева является воплощением большой любви, интереса и уважения к творчеству и личности композитора.

Отметим, что в связи с пандемией и введенным карантинным режимом среди учащихся школы были проведены онлайн-конкурсы: "Karantin ulduzları" ("Звезды карантина"), "Karantin fəalları" ("Самые активные в карантин"), "Bizi birləşdirən musiqi" ("Музыка, которая нас объединяет"). Победители конкурсов были награждены дипломами, которые им вручил директор Азиз Гараюсифли.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)