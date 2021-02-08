Yaşayacaq Azərbaycan! – последний проект композитора Наили Мирмамедли (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети представлен музыкальный проект "Yaşayacaq Azərbaycan!", который стал последней работой известного азербайджанского композитора, заслуженного деятеля искусств Наили Мирмамедли, сообщает Trend Life.

Композицию "Yaşayacaq Azərbaycan!", посвященную Победе Азербайджана в Отечественной войне и светлой памяти шехидов, исполнила певица Наргиз Гасанализаде. Автор музыки – Наиля Мирмамедли, автор слов – Зивяр Агаева, аранжировщик – Рашад Гусейнов, режиссер видеоролика – Туран Джафаров.

Напомним, Наиля Мирмамедли ушла из жизни 4 января 2021 года в возрасте 59 лет. Она родилась 23 мая 1961 года в Баку. В 1968-1979 годах училась в средней музыкальной школе имени Бюльбюля (специальность "Фортепиано"). В 1985 году завершила обучение в Государственном педагогическом университете имени Н.Туси (специальность – музыковед, дирижер, хормейстер, вокал, аранжировщик, оркестровщик), а затем продолжила образование на факультете композиции в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (1994-1997). Все учебные заведения Мирмамедли окончила с отличием. 1994-2004 годах Наиля Мирмамедли работала в качестве педагога в средней музыкальной школе имени Бюльбюля, хормейстером и руководителем ансамбля "Bənövşə". В 2020 году известный композитор была назначена директором Центра культуры и творчества при Бакинском государственном университете.

Мирмамедли - автор около 70 научных работ, более пятиста произведений: симфонических, национальных, хоровых, классических, эстрадных, романсов, в том числе для фильмов и сериалов. Наиля Мирмамедли была супругой композитора Хикмята Мирмамедли (1961–2007 годы).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)