Режиссер "Смешариков" Джангир Сулейманов вошел в состав жюри Международного фестиваля "Встреча"

БАКУ/Trend Life/ - Наш соотечественник, известный российский аниматор Джангир Сулейманов возглавит жюри анимационного кино XVI Международного православного Сретенского кинофестиваля "Встреча", сообщили Trend Life в пресс-службе фестиваля.

Международный кинофестиваль пройдет с 15 по 20 февраля 2021 года в Обнинске Калужской области, в текущем году в конкурсной программе фестиваля примут участие более 70 фильмов из 13 стран мира.

В конкурсной программе представлены - игровые полнометражные, игровые короткометражные, документальные и анимационные фильмы.

Кинофестиваль "Встреча" проходит с 2006 года, за этот период он из небольшого провинциального фестиваля превратился в настоящий международный кинофорум.

В текущем году из-за сложившихся обстоятельств Международный кинофестиваль "Встреча" пройдет в смешанном формате - фильмы конкурсной программы будут показаны в кинотеатре, а также онлайн на сайте кинофестиваля.

Джангир Сулейманов является режиссером ряда известных мультфильмов, среди которых - "Смешарики", "Летающие звери", "Пиратская школа". В 1989 году он окончил курсы художников-аниматоров при Всесоюзном государственном институте кинематографии в Москве (сейчас - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова). С 1991 года он проживает и работает в Санкт-Петербурге. Последние несколько лет Сулейманов входил в состав жюри Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM (ANİMAFİLM Beynəlxalq Animasiya Festivalı) в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)