Проекты азербайджанских художников на международном фестивале "Аланика"

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженные художники Азербайджана Ирина Эльдарова и Сабина Шихлинская принимают участие в 13-м Международном фестивале современного искусства "Аланика", проводимом во Владикавказе, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт проекта.

Фестиваль продлится до первого марта 2021 года.

На протяжении 13 лет фестиваль представляет весь спектр художественных практик, тенденций развития искусства, кураторских подходов, знакомит публику с зарубежными, российскими современными художниками и кураторами, формирует актуальную повестку, оказывающую значительное влияние на региональную культурную среду.

Отметим, что пандемия внесла свои коррективы в стройный алгоритм проведения ежегодного события: приезд участников фестиваля в этом году невозможен. Художественные проекты, созданные для фестиваля, представлены на специальной медиа-платформе. Программа фестиваля включает в себя онлайн-открытие, презентации участников, выставку идей художественных проектов.

(Автор: Джани Бабаева)