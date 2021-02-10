Азербайджанские писатели стали лауреатами Международной Лондонской премии

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские писатели Сария Мамедова и Зейтулла Джаббаров стали лауреатами в категории "Звезды" (известные авторы) Международной Лондонской литературной премии, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Интернационального союза писателей (Международный Союз писателей, поэтов, авторов-драматургов и журналистов).

Сария Мамедова была удостоена третьей степени "Кавалер" (Member) в номинации "Нон-фикшн, публицистика, журналистика" – премии имени Чарльза Диккенса.

Зейтулла Джаббаров также удостоен третьей степени "Кавалер" (Member) в номинации "Поэзия" – премии имени лорда Джорджа Ноэля Гордона Байрона.

Среди лауреатов писатели из Великобритании, России, Канады, США, Литвы, Казахстана, Израиля, Южной Кореи и Франции.

Цели и задачи Международной Лондонской премии - стимулирование литературной деятельности, укрепление лучших традиций русской культуры за рубежом, поддержание единого неделимого пространства русской литературы посредством объединения творческого писательского потенциала, выявление талантов, создание условий для дальнейшего развития их творческих способностей, сохранение и приумножение нравственных, культурных традиций, повышение профессионального уровня авторов. Организаторы - Интернациональное сообщество писателей, драматургов и журналистов, Интернациональный союз писателей и Союз деятелей фантастики и кино.

(Автор:Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)