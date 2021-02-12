Фильму "Gün keçdi" – 50 лет! Впервые Флора Керимова о хите "Bir axşam taksidən..." Почему Гасан Гасанов отказался сниматься, а Лейла Шихлинская плакала (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Ровно 50 лет назад, 12 февраля 1971 года, на экраны вышел фильм Арифа Бабаева "Gün keçdi" (День прошёл), снятый по мотивам повести Анара Рзаева "Грузинская фамилия" на киностудии "Азербайджанфильм". Он вошел в "Золотой фонд" национального киноискусства и по сей день любим зрителями, а композиция "Bir axşam taksidən..." по сей день является хитом. Представляем читателям Trend Life интересные факты о съемках фильма.

Мелодрама с элементами драмы рассказывает о неизменном чувстве любви. Сюжет основан на судьбе двух героев – Огтая (Гасан Мамедов) и Эсмер (Лейла Шихлинская), которые любят друг друга искренне, никогда не изменяя супружеской верности. Фильм отражает настроение героев. Эсмер кажется счастливой - у неё есть всё: любящий муж Джамал, дочь и друзья, но она несчастна, ибо не может найти место в жизни. В конце фильма был показан философский смысл, ибо невозможно жить в одиночестве с прошлым, детскими воспоминаниями и будущим каждого человека.

На роль главной героини Эсмер пробовались две самые известные и красивые азербайджанские актрисы того периода – Шафига Мамедова и Амалия Панахова, но режиссер Ариф Бабаев выбрал именно Лейлу Шихлинскую. Для нее это была всего лишь вторая роль в кино. До этого она сыграла лишь одну роль, но главную - Гюльчохру, дочь Султан бека, в культовом фильме Тофига Тагизаде "Аршин мал алан", который был снят в 1965 году. Она жила и работала в Москве, преподавала хореографию в школе Большого театра. Лейле Шихлинской была послана телеграмма - ехать на пробы главной героини фильма "День прошёл". Однако изначально сценарист фильма Анар Рзаев был недоволен выбором новой актрисы, так как писал сценарий специально под Шафигу Мамедову, но после выхода фильма поменял своё мнение. Кстати, роль Лейлы Шихлинской озвучила Амалия Панахова.

Гасан Мамедов отказался сниматься в сцене, не подобающей азербайджанскому мужчине. Экспромты в сценарии…

Кстати, фильм не был полностью снят по повести, Анару Рзаеву пришлось внести изменения в сценарий. Дело в том, что исполнитель главной роли Гасан Мамедов отказался играть финальную сцену, когда Огтай приглашает Лейлу к себе домой... Он даже поставил перед режиссером жесткое условие - изменить сценарий, или он прекратит сниматься. И хотя его старались убедить, что в этом нет ничего личного, а это лишь кадр из фильма, который придает особую окраску отношениям двух молодых людей, актер был непреклонен. Лейла Шихлинская не вмешивалась в ситуацию. Ариф Бабаев обсудил этот вопрос с Анаром Рзаевым, после чего и решили внести изменения.

Из воспоминаний Гасана Мамедова: "К моему решению прислушались и внесли изменения в сюжет картины. Более того, считаю, что если бы фильм завершился откровенной сценой, это могло бы привести к неудаче картины. После такого душевного развития событий между Огтаем и Эсмер это было крайне неприемлемо. Азербайджанскому мужчине не подобает вести замужнюю женщину к себе домой, чтобы уединиться, это противоречит национальному менталитету. Вся красота фильма и была заключена в искренних и чистых отношениях юношеской любви, которые не умерли с годами, но обстоятельства заставляют поступать по-другому во имя традиционных семейных ценностей. Именно это больше всего волновало зрителей, и поэтому фильм так полюбился широкой аудитории".

Еще один момент изменения сценария к фильму был связан с тем, когда в Баку неожиданно выпал снег.

Из воспоминаний второго режиссера фильма Фикрета Алиева: "Кадра, где Огтай и Эсмер играют в снежки, не было в сценарии. Это родилось спонтанно по идее Арифа Бабаева. Он позвонил ночью Лейле в Москву и срочно вызвал ее в Баку. Дело в том, что в Баку снег, как правило, долго не залеживается. Съемки этой сцены прошли в парке, который находился между Республиканским стадионом и зоопарком. Заодно сняли сцену про их юношеские годы".

Еще одним экспромтом стал момент, когда мимо Огтая и Эсмер, едущих в такси из аэропорта, проносится мотоцикл. Этого тоже не было в сценарии, но Ариф Бабаев очень любил мотоциклы и поэтому включил этот момент в фильм.



После выхода фильма критики назвали работу Арифа Бабаева "эстетической революцией театра, отраженной на киноленте", в которой актерское мастерство, натуральные съемки, естественные декорации, аудиовизуальный принцип выходят на авансцену.

Как Ариф Бабаев и Анар Рзаев спасали Ичери шехер. Места проведения съемок

Съемки фильма проходили в центре Баку, старинной части Ичери шехер и киностудии имени Джафара Джаббарлы. Ариф Бабаев очень любил натуральные съемки. Например, сцена беседы Октая с Эсмер была снята в кафе, которое находилось рядом с Государственным национальным драматическим театром. Свадьбу Джамала и Эсмер сняли в Ичери шехер около Дворца Ширваншахов.

В Баку самый первый подземный пешеходный переход был построен от места, где находился кинотеатр "Азербайджан" до Бульвара. Именно здесь был снят кадр, где Эсмер играет в "классики". А на лестнице подземного перехода была снята сцена беседы влюбленных. Место работы Огтая – строительное управление – ныне здание министерства труда и социальной защиты. Съемки проходили на 10,13, 14 и 15 этажах.

Фикрет Алиев: "Как известно, Ариф Бабаев был из Ичери шехер и очень любил эту старинную часть столицы. Более того, в те годы встал вопрос о современной реконструкции Ичери шехер, которая лишила бы ее самобытности. В фильме затронута и эта проблема – "разрушить" или "оставить", и фактически Ариф Бабаев и Анар Рзаев внесли большую лепту в сохранение прежнего облика Ичери шехер. Известно, как в те годы серьёзно реагировали на публикации в СМИ и отражение проблемы в документальных и художественных фильмах. Бесспорно, стоит отметить и великолепную работу оператора Расима Исмайлова".

По словам Фикрета Алиева, режиссер очень удачно подобрал актеров для главной роли. Ведь не каждый, даже самый известный актер, может подойти для создания конкретного образа.

"Гасан Мамедов был не только настоящим мастером, но и очень ответственным и дисциплинированным человеком, очень любил профессию. И Лейла Шихлинская была очень талантливой актрисой, воспитанной, культурной, с уважением относилась к старшим. С ними работать было одно удовольствие, они очень гармонично создали свои образы. Для творческого коллектива были созданы все условия для плодотворной деятельности, к фильму был огромный интерес, все помогали, легко получали разрешения на съемки в различных местах, даже на сцену с самолетом в аэропорту ни копейки не потратили".

Ариф Бабаев отснял большой материал, из которого можно было сделать несколько вариантов фильма. В такой момент решает не только сценарий и режиссура, но и процесс монтажа. Поэтому специально из Москвы была приглашена опытный монтажер Алла Абрамова, которая работала над фильмами режиссеров Леонида Гайдая, Марлена Хуциева, Юрия Солнцева и других. Монтаж длился два месяца.

Кстати, в те годы были нормативы для снятия художественных фильмов – если не укладывался в сроки, то студия лишалась премии и уменьшались заказы. На съемки давался один год, из которого - два месяца на создание сценария, три - на подготовительный процесс, четыре - на съемки и три месяца на монтаж и завершительные работы.

Забавная история создания хита "Bir axşam taksidən..."

Украшением каждого фильма является не только игра актеров, сценарий и режиссура, но и музыка, которая отражает суть картины, образы героев, окружающую атмосферу. Для такого романтического фильма была необходима соответствующая музыка. Поэтому Ариф Бабаев решил пригласить для участия в картине популярные группы "Гая" и "Эскулап". А композитором всех песен стал известный Эмин Сабитоглу. В фильме композиции также исполняли известные певцы Флора Керимова и Мирза Бабаев. Но бесспорным хитом с тех пор является композиция "Bir axşam taksidən..." (Однажды вечером в такси). Забавной историей создания этой песни впервые с Trend Life поделилась Флора Керимова.

"Я очень любила работать с композитором Эмином Сабитоглу, который писал лирические песни специально для моих выступлений и записей. Но в тот момент была беременна, и не было никакого желания лететь в Москву для записи песни. Тогда все песни записывались на московской студии звукозаписи, так как у них была соответствующая современная техника. Эмин Сабитоглу пришел к нам домой и стал настаивать, что именно я должна исполнить эту песню. Мне нельзя было никуда выходить, я целыми днями находилась дома. А тут – надо лететь в Москву. И мой супруг Фаиг был очень против! Вначале Эмин "боролся" с супругом, потом со мной (смеется). И когда увидел, что ничего не получается, очень рассердился и даже заявил, что ноги его в нашем доме больше не будет. Он даже начал дразнить меня, изображая мою беременность – вытянул вперед руки, выпятил свой живот и стал ходить по дому вразвалочку – мол, это я такая и есть. Я стала "смотреть на себя" со стороны и подумала, неужели я такая безобразная? Все это приняла всерьёз, очень рассердилась и стала спорить с ним – неправда, я так не выгляжу! И в этот момент вижу, как Фаик от смеха держится за живот, к нему присоединился Эмин… Я, конечно, очень обиделась! И тогда Эмин сел за пианино, стал играть и напевать эту песню, сказав: "Слушай и попробуй сказать – нет". Вообщем, уговорил меня. Признаться честно, я не ожидала, что эта песня станет настолько популярной и до сих пор будет любима. Думаю, что и сам Эмин не думал, что эта песня "взорвется как бомба". Однажды известный поэт Баба Везироглу сказал мне, что если бы я в своей жизни исполнила только одну эту песню, то все равно вошла бы в историю музыкального искусства. Музыка этой песни прекрасна также как и слова, которые начинаешь осознавать со временем, они настолько проникновенны и теплы. Эта песня является одной из моих самых любимых! Кстати, раньше многие думали, что слова принадлежат Вагифу Самедоглу, а на самом деле их написал Анар Рзаев".

Любовь к одной женщине, отраженная в фильме

И в заключении. Ариф Бабаев фактически показал в этом фильме свою единственную любовь в жизни. Хотя его окружали прекрасные женщины, многие любили его, хотели выйти за него замуж, а некоторые даже сами предлагали создать семью, но он любил только одну женщину. С этой женщиной, имеющей большие заслуги в становлении русскоязычной тележурналистики в Азербайджане, Ниной Яровой, они работали в одной редакции АзТВ. Нина была редактором, а Ариф режиссером. Она тоже любила его, но была на тот момент замужем. Ариф Бабаев часто ходил к ним в гости, знал мужа Нины, ее детей и не хотел разрушать их семью. Через несколько лет Нина все же развелась с мужем, но вышла замуж за другого человека. Ариф Бабаев был безутешен и лишь сказал второму супругу Нины: "Береги ее, Нина самый хороший человек в мире". Ариф Бабаев сжигал свою жизнь в этой любви, принесшей ему только тоску и скорбь. Душевная боль была страшнее одинокого существования… До конца своей жизни он так и не создал семью! Во многих снятых им фильмах отражены его определенные черты. А герой фильма "День прошел" Огтай отождествляет самого Арифа Бабаева. В этом фильме кинорежиссер показал свой мир, свое одиночество…

P.S. 26 августа 2003 года Гасана Мамедова не стало. На церемонии прощания было много людей, но один кадр так и остался в памяти, когда плакала Лейла Шихлинская - Эсмер навсегда прощалась с Огтаем...

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)