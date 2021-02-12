Азербайджан представлен на Le Biennali Invisibili - Невидимая Биеннале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Работы заслуженной художницы Азербайджана, куратора международных арт - проектов Сабины Шихлинской представлены на Le Biennali Invisibili (Невидимая Биеннале), сообщили Trend Life организаторы.

Представленные Сабиной Шихлинской работы интересны тем, что затрагивают некоторые критические аспекты художественного мышления в целом.

Le Biennali Invisibili с декабря 2020 года проходит онлайн с участием художников из 11 стран мира. Куратор проекта - директор Goethe-Zentrum Baku, всемирно известный куратор и арт-критик Альфонс Хуг. Создатели проекта - команда Аnimali domestici Алисия Лаццарони и Антонио Бернакки, а также Тейн ван де Вейдевен и Эдуардо Кассина, которые вдохновились книгой итальянского писателя Итало Кальвино "Невидимые города", описывающей альтернативные городские реалии.

Участники проекта представили свои концептуально-критические размышления. В проекте используются вымысел и псевдореальность, как основа для кураторских поисков, воплотившихся в серию виртуальных мероприятий, предлагающих новое и критикующих традиционные для арта и дизайнерских сообществ способы демонстрации достижений.

Рассказывая о проекте "Невидимая Биеннале" и о своих впечатления об Азербайджане, Альфонс Хуг отметил: "В условиях пандемии большинство биеннале по всему миру пришлось отложить или вовсе отменить. То же самое и с художественными ярмарками, выставками и другими мероприятиями арт-индустрии. Поэтому очевидным выбором было создание онлайн биеннале. Считаю, что это один из немногих цифровых проектов, где вы получаете возможность познакомиться с совершенно новым и уникальным форматом в современном искусстве. Самое примечательное в современном искусстве то, что оно всегда отражает историческое и культурное наследие каждой страны. В Азербайджанской культуре сочетаются восточные, мусульманские традиции и советский модернизм, при том, что все это развивалось на устойчивом кавказском субстрате. Азербайджан сумел построить культурную инфраструктуру, вызывающую зависть у соседей".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)