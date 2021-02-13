Азербайджанец в Москве станет Евгением Онегиным

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров, проживающий в Москве, примет участие в оперном спектакле "Евгений Онегин", сообщает Trend Life.

Опера будет представлена на сцене театра "Градский Холл" в Москве. Эмиль Кадыров исполнит партию Евгения Онегина. Партию Татьяны исполнит солистка Palais des Congres (Франция) Анастасия Черноволос, Ленского - ведущий солист Московского академического музыкального театра К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Владимир Дмитрук.

Отметим, что Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Он является выпускником Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, участником мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреатом международных конкурсов.

Певец представлял Азербайджан на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018" в Сочи (России).

(Автор: Джани Бабаева)