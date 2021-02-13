18-летняя азербайджанка удостоена чешского "Оскара" - впервые в истории города Пльзень

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в истории города Пльзень (Чехия) иностранная студентка удостоена награды Orfeus в области музыкального искусства. Ею стала 18-летняя талантливая азербайджанская скрипачка, студентка Чешской консерватории Джанель Наджафли, сообщает Trend Life.

Orfeus называют чешским музыкальным "Оскаром". На соискание награды кандидатура скрипачки была выдвинута ректором Чешской консерватории в Пльзене Мирославом Брейха и преподавателем, профессором Романом Федорчуком. Премия учреждена мэрией города. Ее вручение пройдет по окончании пандемии.

Джанель Наджафли родилась 24 марта 2002 года в Баку. С двух с половиной до пяти лет она была солисткой детского музыкального театра Aysel, созданного видным композитором, народным артистом Огтаем Зульфугаровым, который даже посвятил ей композицию "Caneldir adım". Выпускница средней специализированной музыкальной школы имени Бюльбюля, была ученицей композитора Аяза Гамбарли. В юные годы стала солисткой Государственного детского оркестра Tutti, созданного прославленным дирижером, народным артистом Теймуром Гёйчаевым. Ныне является концертмейстером первых скрипок этого коллектива, а также солисткой Государственного молодежного оркестра и участницей проекта "Gənclərə dəstək" Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, созданного народным артистом Мурадом Адыгезалзаде. Наджафли - студентка второго курса Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (заочно, в классе народной артистки, профессора Захры Гулиевой) и Чешской консерватории в Пльзене (очно, в классе всемирно известного скрипача, профессора Романа Федчука). Является лауреатом международных конкурсов и фестивалей в Азербайджане, Польше, Чехии, России, Бельгии, США, Турции и других странах.

(Автор: Вугар Иманов)