Шедевры искусства Азербайджана и Казахстана в виртуальном пространстве (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей искусств и Музей художественного и декоративно-прикладного искусства имени Шаймардана Сариева в Атырауской области Казахстана подготовили совместную онлайн-выставку "Азербайджан-Казахстан", сообщает Trend Life.

Онлайн-выставка объединяет творчество признанных мастеров азербайджанского и казахстанского изобразительного искусства середины ХХ века до наших дней. Она знакомит зрителей с лучшими образцами коллекций музеев, демонстрирует творчество выдающихся мастеров кисти.

В виртуальную экспозицию вошли произведения известных азербайджанских мастеров кисти – Микаила Абдуллаева, Надира Абдурахманова, Лятифа Фейзуллаева, Арифа Гусейнова, Салама Саламзаде, Тогрула Нариманбекова, Бёюкаги Мирзазаде и многих других, а также полотна художников Казахстана - Турсына Абуова, Ками Айткалиева, Жоламана Аралбаева, Манарбека Давлетьярова, Амандоса Аканаева и других.

Руководитель проекта онлайн-выставки - директор Азербайджанского национального музея искусств, профессор, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев, куратор – заместитель директора музея по научной части Хадиджа Асадова.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)