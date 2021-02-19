Азербайджан представлен на международной книжной выставке-ярмарке в Минске
БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке, сообщает Trend Life со ссылкой на белорусские СМИ.
Выставка будет работать до 21 февраля. В ее экспозицию вошли печатные издания из 20 стран - Азербайджана, Австрии, Беларуси, Венесуэлы, Германии, Ирана, Казахстана, Китая, России, Турции, Узбекистана, Украины и других стран.
Также на выставке будет представлена широкая культурная и деловая программа. Традиционно в рамках выставки пройдет Международный симпозиум литераторов "Писатель и время".
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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