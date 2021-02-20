Два государства – одна нация… Патриотический проект Фарида Казакова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор Фарид Казаков презентовал патриотический видеоролик "Iki devlet Bir millet"("Два государства – одна нация"), сообщает Trend Life.

Идея реализовать проект "Iki devlet Bir millet", посвященный дружеским, братским отношениям Азербайджана и Турции, у Казакова возникла после окончания Второй Карабахской войны, завершившейся Великой Победой Азербайджана.

"На протяжении всей войны Турция и весь турецкий народ поддерживали нашу страну, тем самым в очередной раз доказывая подлинность цитаты об отношениях наших стран "Два государства – одна нация". Именно эта цитата натолкнула меня на создание своего нового патриотического проекта, посвященного Азербайджану и Турции. В своём видеоклипе, я постарался передать переживания и эмоции наших народов, почтить память шехидов, доблестных сынов Родины, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности нашей страны", - отмечает танцор.

По словам Казакова, музыку для нового клипа он искал долго, в результате его выбор пал на очень душевную и проникновенную песню "Daima yaşa Azərbaycan" ("Всегда живи, Азербайджан") в исполнении Синана Акчыла и Саиды Гулиевой.

"Эта песня в буквальном смысле заворожила меня своей красотой, глубиной и чувственностью", - добавил танцор.

Фарид Казаков выражает признательность режиссеру клипа Самире Халафовой, а также Центру Современного Искусства YARAT, в частности Ульвии Ахундовой, за содействие в проведении съемок.

Напомним, что ранее Фарид Казаков представил патриотический проект "Мой Азербайджан" на музыку Муслима Магомаева, который получил огромное количество положительных отзывов и был признан "Лучшим патриотическим номером" на главном конкурсе персонального мастерства сольных исполнителей России "Solo Star Russia 2020".

Фарид Казаков - выпускник Бакинской академии хореографии, дважды обладатель престижного звания "Solo Star Russia (2019 и 2020 год) - как лучший сольный танцовщик России, победитель и обладатель Гран-при международных, всероссийских и республиканских конкурсов-фестивалей хореографии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)