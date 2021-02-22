Всю жизнь считал себя бакинцем - Павел Лебешев. Его фильмы любили миллионы, но не все знали о нем (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Хотя я и родился в Москве, но всю жизнь считал себя бакинцем. Баку спас меня и мою семью, когда мы оказались в эвакуации после начала Великой Отечественной войны. Здесь я ходил в детский сад, а затем и в школу. Так что моя юность связана с этим прекрасным городом, с его неповторимым колоритом, уютными двориками и бакинским юмором. Баку всегда был интернациональным городом, где все люди относились друг к другу с большим уважением и вниманием. Мой дед по отцовской линии тоже жил в Баку, был управляющим у нефтепромышленника Нобеля. Дружил со Львом Толстым, был энциклопедически образован, очень прогрессивен, современен, в числе первых в Баку начал играть в футбол", - вспоминал один из мэтров советского и российского кинематографа, дважды лауреат Госпремии России, лауреат премий "ТЭФИ", "Ника" и "Золотой Овен", народный артист, кинооператор Павел Тимофеевич Лебешев.

Многое связывало Павла Лебешева с февралем. Он родился 15 февраля 1940 года и скончался 23 февраля 2003 года. Даже его первый фильм "Звонят, откройте дверь" (режиссер Александр Митта) и последний - "Древнее предание: Когда солнце было богом" вышли в феврале. Его фильмы любили миллионы, но не все знали о нем. Такова судьба кинооператоров, когда лавры пожинают режиссер и актеры, а ведь кадры снимают именно они.

Его отец Тимофей Павлович Лебешев был известным кинооператором, заслуженным деятелем искусств РСФСР, который снимал такие фильмы, как "Кубанские казаки", "Девушка с характером", "Застава в горах", "Девчата", "Щит и меч" и т.д.. В самый разгар войны, в 1943 году, на Бакинской киностудии он снял картину "Одна семья" – режиссером был прославленный Григорий Александров, в ролях - звезды советского кино Любовь Орлова (его супруга) и Олег Жаков, из азербайджанских актеров – Хосров Меликов, Мерзия Давудова, Хокума Гурбанова, Али-Саттар Меликов, Кязим Кязимзаде и Виктор Шарлахов. Из азербайджанских операторов также были Али-Саттар Атакишиев и Аскер Исмайлов. В фильме прозвучала музыка Гара Гараева.

Этот фильм рассказывает о героических буднях жителей Баку в годы Великой Отечественной войны и состоит из трёх новелл, объединённых общим сюжетом: фронтовик-азербайджанец, оказавшийся в отпуске, попадает в русскую семью, приветливо встретившую его. Между героем и дочерью хозяев возникает чувство. Рассказы, которыми обмениваются герои, составляют сюжет картины.

Павел хотел стать преподавателем математики, но в старших классах увлекся фотографией и кинематографом. Мать, режиссер научно-популярного кино, создавая фильмы о сельском хозяйстве в Азербайджане, с малых лет брала с собой сына на съемки. А когда получалось, в летние школьные каникулы отец забирал его с собой. Он и посоветовал Павлу поступать во ВГИК. После окончания школы в Баку, в 1957 году, отец привёл его на киностудию "Мосфильм", где Павел начал работать сначала механиком, потом ассистентом оператора и вторым оператором, параллельно окончив операторский факультет ВГИКа.

Работал с такими режиссёрами, как Андрей Смирнов, Андрей Тарковский, Никита Михалков, Сергей Соловьёв, Лариса Шепитько, Георгий Данелия, Эльдар Рязанов, Сергей Бодров-старший, Дмитрий Месхиев, Ежи Хоффман и другие.

Снял более 50 фильмов, среди которых самые известные: "Белорусский вокзал", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Восхождение", "Кин-дза-дза", "Кавказский пленник", "Раба любви", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Родня", "Несколько дней из жизни Обломова", "Сибирский цирюльник", "Асса", "Побег из Гулага", "Спасатель", "Настя", "Привет, дуралеи!" и т.д.. Более того, в 13 своих картинах сыграл эпизодические роли.

Кстати, когда профессор А.Д.Головня, патриарх и завкафедрой операторского мастерства ВГИКа, узнав, что это он, Павел Лебешев, снял "Белорусский вокзал", затребовал его зачетку и заполнил там все пустые графы за все курсы.

Талант, особый кинематографический дар и незаурядная личность - вот сочетание, образующее "феномен Лебешева". Такого мнения придерживались и режиссеры, работавшие с ним, и кинокритики, которые сравнивали его работы с платьями от Диор - стильно, дорого и со вкусом. Впрочем, сам Лебешев к работе кинооператора относился с иронией, воспринимая ее как важную, но служебную часть работы над фильмом. "Мне нравится снимать кино. Это мое хобби", - говорил он.

Когда Данелия делал "Кин-дза-дза!", группа работала в настоящей пустыне. Так вот, пока Данелия строил кадр, Лебешев спокойно играл в автобусе в шахматы. Георгий Николаевич неоднократно пытался вызвать оператора на площадку, на что многократно слышал "Сейчас!". Когда терпение режиссера "взрывалось" Павел Тимофеевич выбегал, быстро смотрел, просил что-то переставить, снимал… Через пять минут он уже сидел за шахматами, а Данелия, не успевший остыть, осматривал материал и поражался, насколько великолепным был кадр. При этом Лебешев всегда носил очки с толстенными стеклами.

"Лебешев обладает, с одной стороны, поразительной внутренней парадоксальностью, неожиданностью видения, а с другой - напором, мощью, клокочущей энергией", - говорил о нем Никита Михалков.



"Кажется, для него технических проблем никогда не существовало, а здесь и начинается настоящее искусство", – говорил о нем Сергей Соловьёв.

А известный актер Александр Абдулов отмечал, что Павел Лебешев "не поцелован, а расцелован Богом". Многие актрисы были уверены, что Павел Тимофеевич снимает их "особым" объективом, хотя у него действительно было очень много специальных приспособлений и изобретений - он делал чудеса с советской пленкой, заставлял ее то светиться, то темнеть. Говорят, что пронзительный финал с объятиями главных героев и соединением разных временных отрезков в фильме "Свой среди чужих, чужой среди своих" придумал именно Лебешев. А в "Сибирском цирюльнике" именно он придумал специальную конструкцию, позволявшую снимать дуэль Меньшикова с Башаровым со всех точек при помощи камеры, ездившей по кругу. Изобретение это назвали "пашамобиль".



На "Мосфильме" ходили легенды о застольях, которые организовывал Лебешев – он был прекрасным поваром. На съемки он всегда таскал с собой специальный чемодан, где лежала … плитка с духовкой и кухонная утварь. Он всегда готовил в экспедициях. Мог одним глазом смотреть в камеру, другим – как в сторонке по его поручению варят рис и жарят шашлыки. На качестве съемки это отражалось только в лучшую сторону.

"Я кино снимаю, когда отрываюсь от стола", – говорил мастер. Причем, во времена дефицита умел достать продукты в любом захолустном городке. Талант жить у него был невероятный.

По воспоминаниям друзей и коллег, еще он классно … матерился. Однажды на съемках "Сибирского цирюльника" Никита Михалков, видимо, стесняясь перед мировыми звездами, заявил: за каждое матерное слово он будет брать с Лебешева доллар. Даже поставил специального человека – следить. Павел Тимофеевич не поверил старинному другу, но потом ему принесли счет. Говорят, что великий оператор денег не заплатил, но с нецензурной лексикой покончил.

Павел Лебешев скончался в возрасте 63 лет от разрыва сердца, в этот момент он смотрел по телевизору фильм "Два бойца"…

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)