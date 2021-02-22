35-летний азербайджанский актер помещен в реанимацию – состояние тяжелое

БАКУ /Trend Life/ - В квартире 35-летнего актера Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Джавида Тельмана произошел взрыв газа, в результате чего актер получил сильные ожоги, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Актер помещен в отделение реанимации городской клинической больницы № 5. Инцидент случился утром, в результате взрыва газового водонагревателя в ванной комнате.

"Джавид Тельман получил серьезные ожоги конечностей. Состояние оценивается как тяжелое", - сказали в театре.

Отметим, что на момент происшествия Джавид Тельман находился в квартире один.

"Джавида в нашем коллективе очень любят, и все надеются на скорейшее улучшение состояния его здоровья", - добавили в театре.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)