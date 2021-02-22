35-летний азербайджанский актер помещен в реанимацию – состояние тяжелое
БАКУ /Trend Life/ - В квартире 35-летнего актера Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига Джавида Тельмана произошел взрыв газа, в результате чего актер получил сильные ожоги, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.
Актер помещен в отделение реанимации городской клинической больницы № 5. Инцидент случился утром, в результате взрыва газового водонагревателя в ванной комнате.
"Джавид Тельман получил серьезные ожоги конечностей. Состояние оценивается как тяжелое", - сказали в театре.
Отметим, что на момент происшествия Джавид Тельман находился в квартире один.
"Джавида в нашем коллективе очень любят, и все надеются на скорейшее улучшение состояния его здоровья", - добавили в театре.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)