БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже создан независимый театр dAo, сообщили Trend Life в пресс-службе коллектива. Основателем независимого театра-лаборатории в Гяндже является актер и режиссер Эльмин Бадалов.

В театре отметили, что в начале февраля в Гяндже прошел отборочный тур с участием более 30 человек. Из них 11 были отобраны в труппу театра.

Поддержку в основании театра и подготовки первого спектакля оказали Азербайджанский театр ADO, посольство США в Азербайджане и Пространство искусства Art Garden Gənjə.

Отметим, что для профессионального формирования театральной труппы каждую неделю деятели искусства из Баку проводят для коллектива dAo тренинги по пластике, сценической речи и т.д..

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)