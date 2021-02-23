В Гяндже создан независимый театр dAo
БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже создан независимый театр dAo, сообщили Trend Life в пресс-службе коллектива. Основателем независимого театра-лаборатории в Гяндже является актер и режиссер Эльмин Бадалов.
В театре отметили, что в начале февраля в Гяндже прошел отборочный тур с участием более 30 человек. Из них 11 были отобраны в труппу театра.
Поддержку в основании театра и подготовки первого спектакля оказали Азербайджанский театр ADO, посольство США в Азербайджане и Пространство искусства Art Garden Gənjə.
Отметим, что для профессионального формирования театральной труппы каждую неделю деятели искусства из Баку проводят для коллектива dAo тренинги по пластике, сценической речи и т.д..
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)
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