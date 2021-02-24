Впервые азербайджанское сопрано со звездами мировой классики представлено на крупнейшем британском телеканале (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Крупнейший британский телеканал классической музыки Stingray CMusic включил в февральскую-мартовскую сетку вещания выступление азербайджанской оперной певицы Сельджан Насибли, сообщает Trend Life. Отрадно отметить, что Сельджан Насибли выступила в одной программе с такими грандами мировой классики, как пианист Ланг Ланг и виолончелист Йо-Йо Ма.

Ведущие музыкальные эксперты популярного канала, круглосуточно вещающего в Европу, США и Канаду, впервые пригласили представительницу нашей страны. Отметим, что репертуарная политика канала определяется высоким рейтингом композиций, а также солистов - исполнителей классической музыки, среди которых Анджела Георгиу, Андреа Бочелли, Анна Нетребко и др.

Выпускница Королевской академии музыки Сельджан Насибли уверенно завоевывает признание в мировой вокальной среде. Недавние концерты в Нью-Йоркском "Carnegie Hall", Лондонском "Queen Elizabeth Hall", а также яркое выступление на фестивале Шенберга в "Kings Place Theater" заметно увеличили число поклонников таланта певицы. Следует также отметить, что сольный компакт-диск певицы "Femmes Fatales" был выпущен всемирно известным немецким брендом "Naxos".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)