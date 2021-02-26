Зажжены свечи в память о жертвах Ходжалинского геноцида… - боль трагедии в музыки и картинах художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку прошел вечер под названием "Ходжалы", посвященный 29-летней годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

Наряду с музыкальными композициями, на мероприятии представлена экспозиция произведений азербайджанских художников, отражающих боль Ходжалинской трагедии.

Отметим, что Филармония ежегодно проводит мероприятия, посвященные памяти жертв Ходжалинской трагедии. В текущем году в связи с пандемией коронавируса в условиях карантинного режима мероприятие представлено зрительской аудитории в онлайн-формате на страницах Филармонии в соцсетях и телеканале Mədəniyyət ("Культура").

В программе в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева выступили заслуженные артисты Азербайджана – Наргиз Алиева (фортепиано), Афаг Аббасова (сопрано), Илаха Эфендиева (сопрано), а также Арслан Новрасли (тар), Сабина Бейлярбекова (орган), Ровшан Амрахов (скрипка), Натаван Гасанова (ганун) и Севда Джабраилова (ганун). Также в программе выступил ансамбль "Lumineux" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель - Наала Барателия).

В их исполнении прозвучали сочинения Назима Аливердибекова, Закира Багирова, Васифа Адигезалова, Азера Рзаева, Новруза Айдемирли, Джованни Баттиста Перголези, Дмитрия Шостаковича, Фикрета Амирова, Иоганна Себастьяна Баха и Георгия Свиридова.

Концерт прошел в камерной обстановке - в зале и на сцене были зажжены свечи в память о жертвах Ходжалинского геноцида, а музыкантов окружали полотна, созданные художниками Нурай Аллахвердиевой, Интигамом Агаевым, Гюнель Равиловой. Проникновенное исполнение музыкантов и наполненные глубоким смыслом картины дополняли друг друга.

На вечере заслуженный артист Азербайджана, актер Азербайджанского государственного театра пантомимы Бахруз Вагифоглу представил моноспектакль, отражающий весь ужас, выпавший на долю жертв и очевидцев Ходжалинской трагедии.

Отметим, что авторами идеи мероприятия являются Наргиз Алиева и Ровшан Амрахов.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров. Редактор: Наталья Кочнева)