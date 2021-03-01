В Париже прошел концерт памяти жертв Ходжалинского геноцида (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском культурном центре в Париже прошел концерт, посвященный 29-й годовщине Ходжалинского геноцида, организованный в рамках международной кампании "Справедливость для Ходжалы!", сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (ADFA, Ассоциация диалога Франция – Азербайджан).

Концерт, организованный посольством Азербайджана во Франции, постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО и Координационным советом азербайджанцев Франции, транслировался онлайн на странице в Facebook - Azerbaijan At Unesco.

В программе выступили представители азербайджанской диаспоры, музыканты и исполнители Этибар Асадли, Саида Зульфугарова, Тимур Абдикеев, Агарагим Гулиев, Джейхун Айдыноглу, а также Джон Че и другие. Были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Вугар Иманов)