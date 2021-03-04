Без границ! Ширин Меликова об инклюзивном опыте Музея ковра

БАКУ /Trend Life/ - Директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова приняла участие в онлайн-тренинге "Содействие в обеспечении равенства людей с инвалидностью в музеях Азербайджана", организованном британскими организациями Shape Arts, Goss Consultancy Limited, а также British Council Azerbaijan, сообщили Trend Life в музее.

В ходе тренинга, наряду с иностранными специалистами, выступила с докладом об инклюзивном опыте возглавляемого ею музея и Ширин Меликова.

Она отметила, что стремление сделать культурные богатства максимально доступными для людей с ограниченными физическими возможностями всегда занимало особое место среди направлений деятельности музея.

Меликова добавила, что с экспонатами, представленными в Музее ковра, можно ознакомиться тактильным способом, а также при помощи специальной аудиозаписи на нескольких языках, надписей шрифтом Брайля и сурдоперевода.

Ширин Меликова подчеркнула, что музей также располагает всеми необходимыми условиями для передвижения на инвалидных колясках по залам, а сотрудники отдела традиционных технологий и образовательного отдела проводят мастер-классы для людей, нуждающихся в особой заботе.

Было отмечено, что Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург, Россия) в этом году реализует в своей постоянной экспозиции инклюзивную программу Азербайджанского национального музея ковра.

Меликова также рассказала о недавно реализованном музеем проекте "Виртуальный тур", видеоролики которого сопровождаются сурдопереводом.

(Автор: Джани Бабаева)