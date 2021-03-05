Азербайджан на Шелковом пути – исследования сухопутных и морских торговых путей

БАКУ /Trend Life/ - Международный фонд тюркской культуры и наследия издал книгу под названием "Азербайджан на Шелковом пути" на английском и русском языках, сообщили Trend Life в пресс-службе фонда. Издание книги является первой частью реализуемого Фондом масштабного международного проекта "Тюркоязычные государства на Великом шелковом пути".

Книга является первым обобщающим академическим изданием по изучению истории Азербайджана на Великом шелковом пути с древнейших времен до позднего средневековья. В работе учеными проведены исследования, касательно влияния международных сухопутных и морских торговых путей, проходящих через территорию Азербайджана, на политическое, экономическое и культурное развитие страны во II в. до н.э. – XVI вв. н.э., то есть в период почти 1700-летней истории, а также роль Азербайджана в глобальном культурном обмене, идущем вдоль Шелкового пути. Работа составлена на основе многочисленных исторических, археологических и написанных на разных языках письменных источников.

Автор идеи и предисловия к книге - президент МФТК Наследия Гюнай Эфендиева. В подготовке книги под руководством доктора исторических наук, профессора, действительного члена Национальной Академии Наук Азербайджана Шахина Мустафаева приняли участие: доктор философии по истории Фарда Асадов; доктор архитектуры, профессор, действительный член Международной академии архитектуры стран Востока, член-корреспондент НАНА Джафар Гияси; доктор философии по истории, доцент Гошгар Гошгарлы и азербайджанский ученый-археолог, доктор исторических наук Тарих Достиев.

В настоящее время планируется издание книги на азербайджанском языке.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)