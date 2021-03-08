Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения видного актера театра и кино, народного артиста Азербайджана Агададаша Гурбанова. Представляем читателям Trend Life материал о ярком творчестве и трагически оборвавшейся жизни актера.

Агададаш Гурбанов родился 8 марта 1911 года в Баку. Интересно, что он был не только пионером в театральном творчестве, но и в буквальном смысле этого слова, когда в 1923 году в Азербайджане стали создаваться первые детские пионерские отряды. Причем, стал одним из 12 детей, впервые надевших красные пионерские галстуки. Он дебютировал на театральной сцене уже в 14 лет, сыграв в спектакле Гаджиаги Аббасова "Суд Сабира". А в 15 лет сыграл Клавдия в трагедии Шекспира "Гамлет", впервые поставленной на азербайджанской сцене.

В марте 1927 году впервые появилась афиша спектакля "Ураган" (Fırtına) самодеятельного кружка пионеров г. Баку. Пьесу написал пионервожатый Лятиф Керимли, руководил кружком пионер Агададаш Гурбанов. Удачная тематика пьесы и непосредственное исполнение своих ролей юных актеров обратили на себя внимание публики. В первом успехе самодеятельного коллектива большую роль сыграл один из крупнейших мастеров сцены, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии Сидги Рухулла, оказавший творческую помощь кружковцам. Эта пьеса легла в основу репертуара азербайджанского сектора будущего театра, а пионеры, игравшие в этом спектакле, стали его первыми актерами. В 1928 году был создан театр для детей, получивший название "Театр рабочей детворы", который впоследствии был переименован в Азербайджанский театр юного зрителя.

Таким образом, Агададаш Гурбанов был одним из первых его актеров и фактически стоял у основания формирования творческого коллектива, обладал великолепными организаторскими способностями, помогал режиссерам в постановках. В те годы в народе театр называли "Театром Агададаша". В ТЮЗе он выступал до 1952 года, после чего был приглашен в Азербайджанский государственный национальный драматический театр.

За свое театральное творчество воплотил множество ярких ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков, среди которых Молла Ибрагим-Халил ("Молла Ибрагим-Халил, алхимик" М. Ф. Ахундзаде), Гаджи Ганбар ("Из под дождя да под ливень" Н. Б. Везирова), Карл ("Разбойники" Ф. Шиллера), Хлестаков ("Ревизор" Н. В. Гоголя), Бахрам ("Фитне" А. Шаига; по мотивам поэмы "Семь красавиц" Низами Гянджеви), Гаджи Кара ("Гажи Кара" М. Ф. Ахундзаде), Мирза Самандар ("Алмаз" Дж. Джаббарлы), Ибрагим хан и Вагиф ("Вагиф" С. Вургуна), Камилло ("Зимняя сказка" У. Шекспира), Иванов ("Глазной врач" И. Сафарли), Шульц ("На дальних берегах", по мотивам одноимённого произведения Г. Сеидбейли и И. Касымова), Шейх Марван и Шейх Санан ("Шейх Санан" Г. Джавида), иудей ("Мария Тюдор" В. Гюго) и другие.

Несмотря на драматическое амплуа он играл и в комедийных ролях. Его актёрской игре были характерны искренность, эмоциональность и романтическая натура. Помимо театра снимался в таких фильмах, как "Сабухи" (1941), "Под знойным небом" (1957), "Тени ползут" (1959), "Тайна одной крепости" (1960), "Кёроглы" (1961), "Наша улица" (1961), "Человек и цепи" (1964), "Шерстяная шаль" (1965), "Аршин мал алан" (1965).

Российский кинокритик Ольга Горяева высоко оценила работу актера в кино: "Колоритность образа Гасан-хана в фильме "Кёроглы" привлекла моё внимание к народному артисту Азербайджана Агададашу Гурбанову. Гасан-хан был великолепен. И настолько реален, что верилось в его существование и в наши дни. Впрочем, многие власть имущие и в наши дни переняли качества правителей прошлого. Заносчивость. Снобизм. Жажда власти и богатства... Для более масштабного знакомства с актёром посмотрела два фильма "Наша улица" и "Человек и цепи". Фильм "Человек и цепи" произвёл крайне тяжёлое впечатление. Жуткое произведение аргентинского писателя.... Но разве это не может случиться в реальности ?! "Сильные" мира сего "звереют" от разнузданности своей жизни, всё становится дозволенным, человек из "низших" перестаёт быть человеком для них... И это самая страшная трагедия последних десятилетий... Вирус зла отупляет, попирает всё лучшее в "возвысившихся", а горемыки бредут по жизни в отчаянии...

Агададаш Гурбанов исполнитель главной роли Альвардо. Он и жена жили ожиданием ребёнка, когда Альвардо в одночасье потерял работу. Это стало настоящим бедствием для семьи. И прежде всего - голод. Отчаявшийся муж готов ухватиться за любую работу и ему предлагают …заменить сбитую насмерть собаку, сидевшую на привязи возле конуры у пропускного входа на предприятие. Не сразу соглашается на это герой, но выбора нет... И вот уже Альвардо с ошейником с цепью на шее и начинаются испытания унижением... Актёр настолько проникся образом, что заставляет нас страдать вместе с ним, обострённо чувствовать его боль и унижение.

Совсем иного характера фильм "Наша улица". Замечательный фильм на редкую тему - о последствиях войны для мирных граждан. Война "стреляла" и по тем, кто не воевал. Прекрасны бакинцы! Прекрасны советские люди! Широтой души! Отзывчивостью! Человечностью! Раритетные нынче качества. Действие происходит в доме новосёлов. Среди них и семья из двух человек: муж, врач, роль которого и играет Агададаш Курбанов, и его жена, домохозяйка. Герой артиста Бахрам далеко не идеален как человек. Себялюбив, гонорист, лишённый чуткости, не любящий, когда вторгаются в их семейный мирок... И лишь в финале происходит перерождение Бахрама...Рада знакомству с ещё одним азербайджанским актёром".

Для зрителей настоящим шедевром является роль Солтак бека в "Аршин мал алане". Эта роль стала последней для него. Более того, он даже не увидел премьеру фильма и финальные – свадебные кадры картины были сняты без него…

Агададаш Гурбанов трагически погиб в результате несчастного случая 25 июня 1965 года в Сальянах, когда должен был играть в спектакле "Свадьба". Балкон гостиницы, на который вышли Курбанов, его дочь Гюльшан, актриса Рахиля Мирзаева, её дочь Рена Топчубашева и гримёр Бахадур, не выдержав тяжести, обвалился. Из-за того, что Агададш Гурбанов упал первым, все остальные упали на него и актёр погиб. Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку.

Актер был дважды женат. Первой супругой была известная оперная певица, народная артистка Азербайджана Гюльхар Гасанова (1918-2005). От этого брака был сын, известный актер театра и кино, заслуженный артист Гамлет Гурбанов (1938-1995), который много лет болел и скончался от онкологического заболевания. Второй супругой стала заслуженный врач Азербайджана Кюбра Гурбанова. В этой семье старшая дочь – режиссёр анимаций, сценарист, кинохудожник, заслуженный деятель искусств Азербайджана Фирангиз Гурбанова (1943), и младшая - народная артистка Азербайджана Гюльшан Гурбанова (1950-2006), которая была любимицей тысяч зрителей, человек потрясающих душевных качеств, очень добродушная, внезапно скончавшаяся от сердечной недостаточности.

Рок судьбы! Агададашу Гурбанову было 54 года, его сыну Гамлету Гурбанову – 57 лет, а Гюльшан Гурбановой – 55 лет…

Из воспоминаний Фирангиз Гурбановой: "Мой отец очень любил семью, всегда заботился о нас, в том числе о сыне от первого брака Гамлете. Очень любил поэзию, особенно Гусейна Джавида, у них сложились хорошие отношения. Он был разносторонней личностью, великолепно владел шпагой, как будто всю жизнь провел в боях, легко осваивал языки, отлично знал арабский язык. Он даже слова своих ролей в первые годы писал арабскими буквами. Очень любил готовить дома и блюда получались отменными. Мы жили на Советской улице и отец пользовался очень большим уважением за его высокий уровень культуры, всегда первым приходил на помощь даже совсем незнакомым людям. В театре знал поименно всех его сотрудников, вплоть до обычного технического персонала, ко всем и к каждому труду относился с уважением. Поэтому его везде очень любили. Когда он скончался в последний путь его провожал весь Баку – это было данью памяти артисту и искренней любви тысячи людей".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)