Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 8 марта 2021 17:35 (UTC+04:00)
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня исполнилось 110 лет со дня рождения видного актера театра и кино, народного артиста Азербайджана Агададаша Гурбанова. Представляем читателям Trend Life материал о ярком творчестве и трагически оборвавшейся жизни актера.

Агададаш Гурбанов родился 8 марта 1911 года в Баку. Интересно, что он был не только пионером в театральном творчестве, но и в буквальном смысле этого слова, когда в 1923 году в Азербайджане стали создаваться первые детские пионерские отряды. Причем, стал одним из 12 детей, впервые надевших красные пионерские галстуки. Он дебютировал на театральной сцене уже в 14 лет, сыграв в спектакле Гаджиаги Аббасова "Суд Сабира". А в 15 лет сыграл Клавдия в трагедии Шекспира "Гамлет", впервые поставленной на азербайджанской сцене.

В марте 1927 году впервые появилась афиша спектакля "Ураган" (Fırtına) самодеятельного кружка пионеров г. Баку. Пьесу написал пионервожатый Лятиф Керимли, руководил кружком пионер Агададаш Гурбанов. Удачная тематика пьесы и непосредственное исполнение своих ролей юных актеров обратили на себя внимание публики. В первом успехе самодеятельного коллектива большую роль сыграл один из крупнейших мастеров сцены, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии Сидги Рухулла, оказавший творческую помощь кружковцам. Эта пьеса легла в основу репертуара азербайджанского сектора будущего театра, а пионеры, игравшие в этом спектакле, стали его первыми актерами. В 1928 году был создан театр для детей, получивший название "Театр рабочей детворы", который впоследствии был переименован в Азербайджанский театр юного зрителя.

Таким образом, Агададаш Гурбанов был одним из первых его актеров и фактически стоял у основания формирования творческого коллектива, обладал великолепными организаторскими способностями, помогал режиссерам в постановках. В те годы в народе театр называли "Театром Агададаша". В ТЮЗе он выступал до 1952 года, после чего был приглашен в Азербайджанский государственный национальный драматический театр.

За свое театральное творчество воплотил множество ярких ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков, среди которых Молла Ибрагим-Халил ("Молла Ибрагим-Халил, алхимик" М. Ф. Ахундзаде), Гаджи Ганбар ("Из под дождя да под ливень" Н. Б. Везирова), Карл ("Разбойники" Ф. Шиллера), Хлестаков ("Ревизор" Н. В. Гоголя), Бахрам ("Фитне" А. Шаига; по мотивам поэмы "Семь красавиц" Низами Гянджеви), Гаджи Кара ("Гажи Кара" М. Ф. Ахундзаде), Мирза Самандар ("Алмаз" Дж. Джаббарлы), Ибрагим хан и Вагиф ("Вагиф" С. Вургуна), Камилло ("Зимняя сказка" У. Шекспира), Иванов ("Глазной врач" И. Сафарли), Шульц ("На дальних берегах", по мотивам одноимённого произведения Г. Сеидбейли и И. Касымова), Шейх Марван и Шейх Санан ("Шейх Санан" Г. Джавида), иудей ("Мария Тюдор" В. Гюго) и другие.

Несмотря на драматическое амплуа он играл и в комедийных ролях. Его актёрской игре были характерны искренность, эмоциональность и романтическая натура. Помимо театра снимался в таких фильмах, как "Сабухи" (1941), "Под знойным небом" (1957), "Тени ползут" (1959), "Тайна одной крепости" (1960), "Кёроглы" (1961), "Наша улица" (1961), "Человек и цепи" (1964), "Шерстяная шаль" (1965), "Аршин мал алан" (1965).

Российский кинокритик Ольга Горяева высоко оценила работу актера в кино: "Колоритность образа Гасан-хана в фильме "Кёроглы" привлекла моё внимание к народному артисту Азербайджана Агададашу Гурбанову. Гасан-хан был великолепен. И настолько реален, что верилось в его существование и в наши дни. Впрочем, многие власть имущие и в наши дни переняли качества правителей прошлого. Заносчивость. Снобизм. Жажда власти и богатства... Для более масштабного знакомства с актёром посмотрела два фильма "Наша улица" и "Человек и цепи". Фильм "Человек и цепи" произвёл крайне тяжёлое впечатление. Жуткое произведение аргентинского писателя.... Но разве это не может случиться в реальности ?! "Сильные" мира сего "звереют" от разнузданности своей жизни, всё становится дозволенным, человек из "низших" перестаёт быть человеком для них... И это самая страшная трагедия последних десятилетий... Вирус зла отупляет, попирает всё лучшее в "возвысившихся", а горемыки бредут по жизни в отчаянии...

Агададаш Гурбанов исполнитель главной роли Альвардо. Он и жена жили ожиданием ребёнка, когда Альвардо в одночасье потерял работу. Это стало настоящим бедствием для семьи. И прежде всего - голод. Отчаявшийся муж готов ухватиться за любую работу и ему предлагают …заменить сбитую насмерть собаку, сидевшую на привязи возле конуры у пропускного входа на предприятие. Не сразу соглашается на это герой, но выбора нет... И вот уже Альвардо с ошейником с цепью на шее и начинаются испытания унижением... Актёр настолько проникся образом, что заставляет нас страдать вместе с ним, обострённо чувствовать его боль и унижение.

Совсем иного характера фильм "Наша улица". Замечательный фильм на редкую тему - о последствиях войны для мирных граждан. Война "стреляла" и по тем, кто не воевал. Прекрасны бакинцы! Прекрасны советские люди! Широтой души! Отзывчивостью! Человечностью! Раритетные нынче качества. Действие происходит в доме новосёлов. Среди них и семья из двух человек: муж, врач, роль которого и играет Агададаш Курбанов, и его жена, домохозяйка. Герой артиста Бахрам далеко не идеален как человек. Себялюбив, гонорист, лишённый чуткости, не любящий, когда вторгаются в их семейный мирок... И лишь в финале происходит перерождение Бахрама...Рада знакомству с ещё одним азербайджанским актёром".

Для зрителей настоящим шедевром является роль Солтак бека в "Аршин мал алане". Эта роль стала последней для него. Более того, он даже не увидел премьеру фильма и финальные – свадебные кадры картины были сняты без него…

Агададаш Гурбанов трагически погиб в результате несчастного случая 25 июня 1965 года в Сальянах, когда должен был играть в спектакле "Свадьба". Балкон гостиницы, на который вышли Курбанов, его дочь Гюльшан, актриса Рахиля Мирзаева, её дочь Рена Топчубашева и гримёр Бахадур, не выдержав тяжести, обвалился. Из-за того, что Агададш Гурбанов упал первым, все остальные упали на него и актёр погиб. Похоронен на Аллее почётного захоронения в Баку.

Актер был дважды женат. Первой супругой была известная оперная певица, народная артистка Азербайджана Гюльхар Гасанова (1918-2005). От этого брака был сын, известный актер театра и кино, заслуженный артист Гамлет Гурбанов (1938-1995), который много лет болел и скончался от онкологического заболевания. Второй супругой стала заслуженный врач Азербайджана Кюбра Гурбанова. В этой семье старшая дочь – режиссёр анимаций, сценарист, кинохудожник, заслуженный деятель искусств Азербайджана Фирангиз Гурбанова (1943), и младшая - народная артистка Азербайджана Гюльшан Гурбанова (1950-2006), которая была любимицей тысяч зрителей, человек потрясающих душевных качеств, очень добродушная, внезапно скончавшаяся от сердечной недостаточности.

Рок судьбы! Агададашу Гурбанову было 54 года, его сыну Гамлету Гурбанову – 57 лет, а Гюльшан Гурбановой – 55 лет…

Из воспоминаний Фирангиз Гурбановой: "Мой отец очень любил семью, всегда заботился о нас, в том числе о сыне от первого брака Гамлете. Очень любил поэзию, особенно Гусейна Джавида, у них сложились хорошие отношения. Он был разносторонней личностью, великолепно владел шпагой, как будто всю жизнь провел в боях, легко осваивал языки, отлично знал арабский язык. Он даже слова своих ролей в первые годы писал арабскими буквами. Очень любил готовить дома и блюда получались отменными. Мы жили на Советской улице и отец пользовался очень большим уважением за его высокий уровень культуры, всегда первым приходил на помощь даже совсем незнакомым людям. В театре знал поименно всех его сотрудников, вплоть до обычного технического персонала, ко всем и к каждому труду относился с уважением. Поэтому его везде очень любили. Когда он скончался в последний путь его провожал весь Баку – это было данью памяти артисту и искренней любви тысячи людей".

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Сотрудники минэкологии Азербайджана произвели осмотр территории оползня в бакинском поселке
Сотрудники минэкологии Азербайджана произвели осмотр территории оползня в бакинском поселке
Сильный ветер привел к последствиям на улицах Баку — МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Сильный ветер привел к последствиям на улицах Баку — МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку сильный ветер снес крышу школы (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)
В Баку сильный ветер снес крышу школы (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане выявлено 195 новых случаев заражения COVID-19, вылечился 71 человек Общество 18:16
Президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом Арабские страны 18:08
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО) Культура 17:35
Кредитование электроэнергетического сектора в Азербайджане почти полностью проводится в инвалюте Финансы 17:15
ЕС завершил переговоры с США по разделу сельскохозяйственных квот в ВТО после Brexit Европа 16:28
Власти Таиланда сокращают карантин для вакцинированных иностранцев до семи дней Другие страны 16:19
Еврокомиссия представит 17 марта проект создания паспортов вакцинации в ЕС Европа 16:10
Фонд "YAŞAT" откроет счет на имя новорожденного ребенка еще одного шехида (ФОТО) Общество 16:09
Туркменбашинский НПЗ продлевает тендер на закупку бензина Тендеры 15:45
Соглашение о создании промышленного городка совместно с Азербайджаном является успехом иранской экономики - министр Экономика 15:42
Из артисток в деловых леди: азербайджанские знаменитости, которые преуспели в бизнесе (ФОТО) Звёздный мир 15:38
Консорциум «Хазар» объявляет тендер на закупку цементировочного агрегата Тендеры 15:31
В Азербайджане увеличилось количество операций посредством клиринговой системы по малым платежам Финансы 15:27
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались почти 100 человек Общество 15:19
На Конгрессе ООН разоблачены военные преступления Армении Политика 15:17
Азербайджан сократил экспорт изделий из чёрного металла Бизнес 14:34
Среди женщин в Азербайджане растет интерес к предпринимательской деятельности Общество 13:51
Экспорт хлопка из Азербайджана в январе 2021 г. существенно возрос Бизнес 13:43
Газета La Vanguardia: возвращение в Карабах после войны Политика 13:42
Коронавирус в Грузии: Число инфицированных увеличилось за сутки на 147 Грузия 13:31
В зоне оползня в Бадамдаре бурятся три дренажные скважины - МЧС Азербайджана Общество 13:27
В России за сутки выявили 10 253 заразившихся коронавирусом Россия 13:23
Образы женщин в азербайджанских коврах (ФОТО) Культура 13:14
Японские бизнесмены посетили Губинский мемориальный комплекс геноцида (ФОТО) Азербайджан 13:07
Спикер парламента Азербайджана поздравила женщин с 8 Марта Политика 13:05
Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла Общество 12:46
Село Гарагёз Зангиланского района (ВИДЕО) Политика 12:46
С начала года Азербайджан увеличил импорт продукции из Европейского союза Бизнес 12:45
Сотрудники минэкологии Азербайджана произвели осмотр территории оползня в бакинском поселке Происшествия 12:43
Туркменистан реализовал автобензин ряду стран на бирже Бизнес 12:41
49% налогов ненефтяного сектора Азербайджана пришлись на одного из мобильных операторов страны ИКТ 12:41
Турция незначительно сократила экспорт автомобилей на мировые рынки Турция 12:26
В течение 2020 г. крупнейший оператор мобильной связи Азербайджана обработал 4 млн запросов ИКТ 12:19
Растет экспорт цемента из Турции на мировые рынки Турция 12:10
Баку отмечает Международный женский день - 8 Марта (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 12:06
Турция увеличила экспорт зерновых и бобовых на мировые рынки Турция 12:03
Любовь на расстоянии Марьям Шабановой (ФОТО) Звёздный мир 11:58
Рынок накопительного страхования жизни в Азербайджане возрос Финансы 11:42
Растет объем производства агропромышленной продукции в Туркменистане Бизнес 11:34
Ветераны Отечественной войны Азербайджана поздравили женщин с 8 Марта (ВИДЕО/ФОТО) Социум 11:29
Проект цифровой инфраструктуры Азербайджана позволит создать «Цифровой Шелковый путь» между Европой и ЦА Экономика 11:27
В Москве прошла церемония открытия очередного стенда «Дары Азербайджана» Бизнес 10:59
Туркменистан перевыполнил план по транспортно-коммуникационному комплексу Транспорт 10:38
Место Кочаряна и его "карабахского клана" — на свалке истории — Олег Кузнецов Политика 10:37
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем (ФОТО) Политика 10:04
Цены на азербайджанскую нефть за первую неделю марта (ОБЗОР) Финансы 10:00
Посол Узбекистана встретился с государственным министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии Узбекистан 09:53
Месторождение Мурунтау в Узбекистане второй год подряд стало мировым лидером по добыче золота Узбекистан 09:51
Азербайджанская промышленная корпорация нацелена на реструктуризацию портфеля Бизнес 09:17
"Азербайджанская промышленная корпорация" увеличивает экспортный потенциал Бизнес 09:16
В 2021 году "Азербайджанская промышленная корпорация" увеличит производство широкого спектра продукции Бизнес 09:15
Чиновника правительства Японии отстранили из-за нарушения кодекса поведения госслужащих Другие страны 09:01
В Малайзии после шестимесячного перерыва возобновились занятия в школах Другие страны 08:56
Био-смарт павильон готов к интеграции с сетью проектов "Умный город" - агентство инноваций Азербайджана ИКТ 08:40
МИД Австралии заявил о пересмотре объемов помощи, предоставляемой Мьянме Другие страны 08:35
Граждане из Центральной Азии смогут въехать в Грузию с ПЦР-тестом - министр Грузия 08:18
Тегеранский метрополитен входит в топ-15 городов Азии по протяжённости линий Транспорт 08:16
В Узбекистане в 2020 году открылись 305 компаний с турецким капиталом Бизнес 08:13
Депутат Севиль Микаилова встретилась с общественными активистками в Хачмазе (ФОТО) Азербайджан 08:00
Байден намерен встретиться с премьером Японии в Белом доме в апреле США 07:46
В Японии началась вакцинация военного медперсонала Другие страны 07:32
Фондовые торги в Гонконге открылись ростом котировок Финансы 07:14
Во Вьетнаме началась вакцинация против коронавируса препаратом AstraZeneca Другие страны 06:58
Новый президент "Барселоны" заявил, что приложит все силы для сохранения Месси в команде Спорт 06:37
Цена нефти Brent превысила $71 за баррель Энергетика 06:21
В Еврокомиссии ожидают с апреля ежемесячно получать 100 млн доз вакцин от коронавируса Европа 06:02
Блинкен предложил лидеру Афганистана провести мирную конференцию под эгидой ООН США 05:40
Южная Корея увеличит расходы на содержание войск США в рамках достигнутой договоренности Другие страны 05:18
Президент Венесуэлы заявил, что чувствует себя хорошо после вакцинации "Спутником V" Другие страны 04:54
Стоимость биткоина достигла $51 302 Финансы 04:31
Полицейские в Афинах разогнали участников митинга против карантинных мер Европа 04:06
Открытие школ в Ливане после карантинного режима перенесли на 22 марта Арабские страны 03:45
Свыше 700 велосипедистов провели в Брюсселе акцию протеста против карантина Европа 03:19
Лидер Экваториальной Гвинеи назвал причиной взрывов халатность сотрудников военной базы Другие страны 02:56
В Великобритании ослабление карантинных ограничений начнется с открытия школ Европа 02:33
Запущенный хуситами дрон атаковал нефтехранилище в порту Рас-Танура Арабские страны 02:08
В Финляндии на три недели вступают в действие жесткие карантинные меры Европа 01:47
Испанское СМИ предупредило Европу о новой угрозе из-за коронавируса Европа 01:23
ЕС предрекли потерю 100 миллиардов евро из-за медленной вакцинации Экономика 00:58
Трамп посетит Нью-Йорк впервые после ухода с поста США 00:35
Британская ETD Consulting заинтересована в ведении бизнеса в Туркменистане Бизнес 00:01
Турецкие военные ликвидировали семь террористов на севере Сирии Турция 7 марта 23:58
Французский парламентарий и промышленник Оливье Дассо погиб в авиакатастрофе в Нормандии Европа 7 марта 23:51
Президент Ильхам Алиев поделился на своей официальной странице в Facebook публикацией по случаю Международного женского дня (ФОТО) Политика 7 марта 23:32
В Австрии расследуется смерть женщины после прививки препаратом AstraZeneca Европа 7 марта 23:27
В Швейцарии запретили в общественных местах носить паранджу и никаб Европа 7 марта 23:09
В городе Самарканд в Узбекистане открылось Генконсульство Турции Узбекистан 7 марта 22:31
В Грузии с завтрашнего дня снимаются следующие ковид-ограничения Грузия 7 марта 22:27
Ирландия намерена открыть посольство в Иране в 2023 году Политика 7 марта 22:23
На Кувейтском портале опубликована статья о пресс-конференции Президента Ильхама Алиева для представителей СМИ Политика 7 марта 21:59
Чемпионат Испании по футболу: "Атлетико" и "Реал" сыграли вничью Спорт 7 марта 21:34
"Ливерпуль" потерпел шестое домашнее поражение подряд в чемпионате Англии по футболу Спорт 7 марта 20:47
Сильный ветер привел к последствиям на улицах Баку — МЧС (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 7 марта 20:31
В некоторых районах Азербайджана выпал снег – Фактическая погода Общество 7 марта 20:30
В мире за сутки выявили более 478 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 7 марта 20:12
В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 93 человека Иран 7 марта 19:37
Chrome удерживает лидерство среди самых популярных браузеров в Азербайджане ИКТ 7 марта 19:20
ЕС реализует новые программы в Грузии в 2021 году Бизнес 7 марта 19:06
Число результативных фишинговых атак в азербайджанском сегменте AzNET сократилось свыше, чем на 38% ИКТ 7 марта 19:06
В парламенте Грузии заслушают министров по делу о строительстве Намахвани ГЭС Грузия 7 марта 18:50
Все новости