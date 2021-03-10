Сладкая болезнь под названием любовь к театру – поздравления от Александра Шаровского

БАКУ /Trend Life/ - С нетерпением ждем дня, когда сможем вновь распахнуть двери театра для наших любимых зрителей. Об этом сказал Trend Life главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Александр Шаровский поздравил всех коллег с Днем национального театра, который отмечается в Азербайджане 10 марта, отметив, что те, кто связал свою судьбу с театром, навсегда будут преданы этому божественному искусству.

"Мне было около 19 лет, когда я впервые переступил сцену Азербайджанского государственного театра юного зрителя. Там я стал артистом, там узнал первый успех, там были Д’Артаньян (спектакль "Три мушкетёра"), Жадов ("Доходное место"), Дон Гуан ("Каменный гость")... Потом исполнилась моя мечта - я перешел в Русскую драму (прим. – Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна), а дальше воплотилась еще одна моя мечта – я стал главным режиссером этого любимого бакинцами и мной театра.

Единственное, от чего сегодня слегка ноет сердце - что пандемия не дает возможности открыть двери театра. С нетерпением ждем дня, когда эта напасть уйдет, и мы соберемся на репетиции, посмотрим друг на друга, и признаемся в любви к театру. Ведь тот, кто заразился этой сладкой болезнью под названием любовь к театру, несет эту ношу до конца. Я поздравляю коллег из всех театров нашей прекрасной страны с Днем национального театра, с надеждой на то, что скоро двери театра распахнутся", - сказал народный артист Азербайджана.

Говоря о том, что в связи с карантинными мерами, вызванными пандемией коронавируса, в 2020 году не удалось торжественно отметить 100-летие Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, Александр Шаровский сказал, что будущем все эти планы реализуются.

"Празднование 100-летия нашего театра мы не отменили, просто перенесли. Планов у нашего коллектива много, остались незаконченные работы, спектакли по пьесам Эльчина, Максуда Ибрагимбекова и многое другое", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева)

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