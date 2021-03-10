"Семь красавиц" дали старт фестивалю Art Fest Nizami в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку при организации НПО Arts Council Azerbaijan стартовал фестиваль искусств Art Fest Nizami, проводимый в рамках "Года Низами Гянджеви", сообщает Trend Life.

В связи с открытием Art Fest Nizami руководитель Arts Council Azerbaijan, автор идеи и руководитель фестиваля художник Дадаш Мамедов рассказал о реализуемом проекте.

По его словам, фестиваль Art Fest Nizami включает в себя воркшопы для фотографов и художников, выставки, показы мультипликационных фильмов и другие мероприятия, посвященные творчеству великого азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. Основная цель фестиваля — привлечение творческих личностей к участию в различных совместных проектах, просвещение и повышение информированности молодого поколения о творчестве великого поэта.

«Первое мероприятие фестиваля Art Fest Nizami — воркшоп фотографов. Это была коллективная работа, процесс которой доставил массу удовольствия каждому участнику. Результатом стала прекрасная фотоколлекция из 21 работы под названием "Семь красавиц". В воркшопе участвовали Лала Гусейнова, Александр Карягин, Мирсадых Гусейнов, Фархад Алекперли, Симон Петер, Эмин Гулиев и Мадина Дорожкина. Каждый̆ из фотографов представил свой взгляд на героев поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц". Экспозиция фоторабот состоится 15 марта в Бакинском книжном центре. Ознакомиться с ней в течение месяца сможет каждый желающий, посетив книжный центр в часы работы», — сказал Мамедов.

Отметим, что в роли моделей в фотопроекте приняли участие медийные личности — писательницы Нателла Османлы и Нармина Мамедзаде, публицист Гюльнара Иманова, ресторатор Лидия Алиева, руководитель Art School Сона Гулиева, дизайнер Сабина Зулалова и балерина Дарига Найманова. Куратор проекта — Сона Гулиева, художник по костюмам, дизайнер — Сабина Зулалова, художник по макияжу — Ангелина Бабаева.

Дадаш Мамедов добавил, что планируют представить эти фотоработы и за рубежом: «На данном этапе мы проводим переговоры с несколькими посольствами Азербайджана в зарубежных странах».

Следующий этап проекта — это презентация видеоклипов "Семь красавиц". Таким образом, для каждой из "Семи красавиц" будут созданы отдельные видеоролики, в которых звучит поэзия Низами.

Руководитель фестиваля сообщил, что затем планируется проведение воркшопа для художников, а по его итогу будет организована выставка.

«Еще одно мероприятие в рамках фестиваля состоится совместно с Музеем анимации имени Назима Мамедова. Так, запланированы показы трех анимационных фильмов Xeyir və Şər ("Добро и зло"), Şah və xidmətçi ("Шах и слуга") и Fitnə ("Фитне"), созданных Назимом Мамедовым на произведения Низами. Возможно, показы пройдут в несколько этапов: один из них на открытом воздухе, другие — в помещении. Все зависит от эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом», — сказал он.

Организаторы Art Fest Nizami также хотят провести воркшоп в рамках экологического art-проекта H.E.Art. Так, металлические бочки будут разрисованы художниками, тема работ – творчество великого азербайджанского поэта и философа.

Еще одной выставкой в рамках фестиваля будет экспозиция акварельных и живописных работ Назима Мамедова, также созданных по творчеству Низами Гянджеви.

Отметим, что фестиваль искусств Art Fest Nizami продлится до конца года.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)