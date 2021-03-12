В Баку названы победители фестиваля Sözün nizamı (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана завершился фестиваль Sözün nizamı ("Гармония слова"), организованный Бакинским детским и юношеским театром в рамках проекта Bir teatr, bir festival (Один театр, один фестиваль), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль проходил в онлайн-формате в феврале-марте текущего года. В его рамках актеры Бакинского детского и юношеского театра выступили с отрывками из произведений Низами Гянджеви. Вниманию зрителей было представлено 23 видеоролика.

По итогам проекта названы победители фестиваля:

I место – Гюляр Лязгиева и Адалят Агафердиев (композиция Sənsiz)

II место – Рауф Гусейнли (газель Bu gecə yatmaq nədir)

III место – Туркан Шахмарлы (газель Qoy sənə söyləsin)

Победители награждены дипломами Главного управления культуры города Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)