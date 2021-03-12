Как партизан Украины поддерживали листовками со стихами азербайджанского поэта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В преддверии Международного дня поэзии в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в городе Баку состоялась онлайн встреча «Вургун — означает влюблённый», посвящённая 115-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта, драматурга и общественного деятеля, лауреата Государственных премий, академика, народного поэта Самеда Вургуна, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Встреча прошла в рамках проекта РИКЦ «Книги и писатели-юбиляры». Своими воспоминаниями о жизни и творческом пути великого азербайджанского поэта поделилась директор Дома-музея Самеда Вургуна – доктор философии Нушаба Бабаева-Векилова. В своем выступлении она отметила, что Самед Вургун родился 21 марта 1906 года в деревне Юхары Салахлы Газахского района. Рано потеряв родителей, он начал зарабатывать на жизнь. Талантливый и пытливый от природы, он начал писать стихи в юном возрасте, и его первый сборник вышел уже в 1930 году. За свои произведения вскоре он получил почетное звание заслуженного деятеля искусств Азербайджанской ССР. А в 1956 году он стал первым народным поэтом Азербайджана.

Одной из главных тем творчества Самеда Вургуна стала Великая Отечественная война: им было написано более 60 стихотворений, его листовки к «Партизанам Украины» сбрасывались с самолетов над местными лесами – для поддержания духа партизан. Он часто выезжал на фронт, разговаривал с солдатами, проводил агитационные патриотические творческие вечера. Часть написанных в годы войны стихов посвящена азербайджанцам, сокрушающим фашизм.

Самед Вургун был тонким лириком, любил русскую классику. Именно он перевел на азербайджанский язык произведение Александра Пушкина «Евгений Онегин». Особое отношение к великому русскому поэту он сохранил на всю жизнь: «Он, как и Вагиф, стал не только моим близким другом, он стал моим учителем», — писал Самед Вургун о Пушкине. По признанию Самеда Вургуна, особое влияние на него оказал Владимир Маяковский: «Держа равнение на Маяковского, мы, молодые поэты, двигались вперед по неразведанному полю новых тем».

Его перу принадлежит перевод поэмы Низами «Лейли и Меджнун», также им были переведены некоторые произведения Тараса Шевченко, Максима Горького, Шота Руставели, Джамбула и других классиков.

А его произведение «Азербайджан» стало своеобразным гимном Родине. Ниже приведены заключительные строки…

Можно ль песню из горла украсть? —

Никогда!

Ты — дыханье мое, ты — мой хлеб

и вода!

Предо мной распахнулись твои города...

Весь я твой. Навсегда в сыновья

тебе дан,

Азербайджан, Азербайджан!

Председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, координатор образовательных программ РИКЦ Любовь Якунина поблагодарила всех собравшихся за прекрасно проведённую встречу.

Встреча завершилась чтением стихов юными актерами детского театра "Гюнай" под руководством Ларисы Тарусовой.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)