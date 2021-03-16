105 нот Закира Багирова – самородок из города Шуша с феноменальной музыкальной памятью (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Музыка создается из семи нот, но когда она живет десятилетиями, то каждый год творчества и любви зрителей приравнивается к одной ноте…Сегодня исполнилось 105 лет со дня рождения видного азербайджанского композитора, заслуженного деятеля искусств Закира Багирова, материал о жизни и деятельность которого представляем читателям Trend Life.

Закир Багиров родился 16 марта 1916 года в городе Шуша. Учитывая большую любовь к музыке, его отправляют учиться в Баку в музыкальную школу. В 15 лет поступает на рабфак при Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где начинает писать свои первые композиции. В 1935 году молодой музыкант поступает в музыкальный техникум при Московской консерватории. В 1936 году вместе с Тофигом Гулиевым впервые в истории азербайджанской музыки делают нотные записи мугамов, чем заложил традицию нотной фиксации этого неповторимого жанра азербайджанской музыки устной традиции.

С отличием окончив музыкальный техникум, в 1939 году поступает на теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории , но его призывают в армию. Со дня начала Великой Отечественной войны переходит в действующую армию, становится офицером и отважно сражается на полях войны. А в свободное время поддерживает бойцов композициями. Его привлекают в состав самодеятельных музыкальных групп для выступлений перед солдатами. За годы фронтовой жизни был награжден рядом орденов и медалей. После войны, окончив Московскую государственную консерваторию, в 1949 году возвращается в Баку и становится преподавателем в Азербайджанской государственной консерватории. С 1970 года был заведующим кафедрой теории музыки, профессором.

Его богатое музыкальное наследие охватывает произведения разных жанров - оперы, музыкальные комедии, балет, романсы, концерты для различных инструментов с оркестром, сочинения для оркестра народных инструментов, органа, арфы, фортепиано, музыка к кинофильмам, к театральным постановкам, и т.д., среди которых оперы "Айгюн" и "Старик Хоттабыч", оперетты "Песня нашего села" и "Свекровь", балет "Муха-цокотуха" и другие. На основе опер Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун" и "Асли и Керем", а также мугама "Чахаргях" написал сольное произведение для арфы. Композитор также написал музыку к около двадцати драматическим произведениям и кинофильмам. Его композиции звучали в исполнении таких мастеров как Рашид Бейбутов, Шовкет Алекберова, Сара Гадымова, Мирза Бабаев и др. Как лучшие образцы эстрадного искусства того времени, его песни "Gəl, gəl", "Ay, qız", "Könlum sənindir", "Ay qaşı gözu qara qız" сразу же полюбились слушателям, исполнялись на радио и телевидении.

Прекрасно владея техникой фортепианной игры, имея абсолютный слух и феноменальную музыкальную память, он восхищал своих коллег и студентов блестящим исполнением наизусть бесчисленных образцов классической и национальной музыки. Это был настоящий самородок!

Закир Багиров активно занимался общественной деятельностью, был членом союзов композиторов СССР и Азербайджана, занимал такие ответственные должности как член правления республиканской творческой организации, художественный руководитель Филармонии, Республиканского радио и телевидения, председатель правления Музыкального фонда Азербайджана. Скончался 8 января 1996 года в Баку.

Дочь, Лейла Багирова преподавала музыкальную теорию в Бакинской музыкальной академии. Сын, Эльшад Багиров также стал музыкантом, живет в Стамбуле, является главным дирижером Стамбульского театра оперы и балета, - заслуженный деятель искусств Азербайджана, участник многих международных фестивалей, выступает с лучшими оркестрами. Супруга Эльшада Багирова - пианистка Зулейха Гараева, дочь великого композитора Гара Гараева, заведующая фортепианным отделением Центра культуры и искусства Государственной консерватории турецкой классической музыки Ispirtoxane Стамбульского технического университета. Их сын, внук Закира Багирова - Зульфугар Багиров живет в Вашингтоне, выступает в самых популярных концертных залах и на различных джаз-фестивалях. На его счету несколько джазовых компакт-дисков как в качестве лидера, так и в качестве участника других групп. В частности, в 2014 году в США вышел в свет диск "Qara Bağ: ZulfiqaRenatuS", где саксофонист Зульфугар Багиров и португальский пианист Ренато Диза представляют образцы азербайджанской классической музыки в современном стиле.

Семейные ноты продолжаются…

(Автор: Вугар Иманов)