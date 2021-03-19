В Баку представлены национальные костюмы тюркского мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном фонде тюркской культуры и наследия состоялась церемония награждения победителей международного конкурса рисунков "Защитим наш мир: обычаи и традиции Тюркского мира" и показ костюмов тюрского мира в сопровождении национальной музыки, посвященный празднику Новруз, сообщили Trend Life в пресс-службе МФТКН.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева поздравила с наступающим праздником, отметив, что Новруз байрам является значимым событием, включенным в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 21 марта в различных странах с большим энтузиазмом отмечается Новруз, объявленный со стороны ООН, как международный праздник. Это показатель значимости Новруза во всем мире.

"Новруз - начало нового года. В культуре тюркоязычных народов Новруз богат элементами, выражающими пробуждающую природу и плодородие, вместе с тем олицетворяет радость жизни и очищение души. Новруз также известен среди тюркоязычных народов, как праздник мира и является показателем нашей генетической памяти. В эти праздничные дни вспоминаются забытые обычаи, возрождаются древние традиции. Гордостью является то, что Новруз спустя 30 лет возвращается на освобожденные от оккупации земли Азербайджана - в родной Карабах. Эти традиции, оставшиеся от наших предков – наше наследие. Наша цель - сохранить и продвигать их по всему миру. Выставка работ детей из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии отражает древнюю историю, культуру и дух тюркского мира, которые переносят нас в этот волшебный и загадочный мир. Они призывают нас к чистоте, доброте и милосердию, а также к сохранению духовных ценностей", – сказала Гюнай Эфендиева.

В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Рамиз Гасанов отметил, что праздник Новруз символизирует весну.

"Тюркоязычные народы связывают весну с возрождением природы и отмечают этот праздник как начало нового года. Новруз байрам, пройдя испытания истории, сохранился и по сей день. Несмотря на то, что Новруз не разрешалось отмечать в советское время, в Азербайджане он всегда праздновался с соблюдением многовековых традиций. Новруз 2021 года имеет особое значение для азербайджанского народа, так как освобождены земли, почти 30 лет находящиеся под оккупацией, и восстановлена ​​территориальная целостность страны. Мы обязаны Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву и нашей славной армии за возможность празднования Новруз байрам на освобожденных от оккупации землях", - сказал Рамиз Гасанов.

Выступившие на мероприятии представители дипломатических миссий - посол Казахстана Сержан Абдыкаримов, посол Турции Эркан Озорал, поверенный в делах Кыргызстана Мухамед Лоу, культурный атташе посольства Узбекистана Ойбек Акрамов, посол Туркменистана Мекан Ишангулиев, секретарь посольства Венгрии Михай Грубер, посол Литвы Эгидиюс Навикас, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи высоко оценили проведение Новруза, поделились национальными традициями празднования.

На церемонии была представлена ​​выставка работ победителей конкурса рисунков "Защитим наш мир: обычаи и традиции Тюркского мира". Гюнай Эфендиева вручила послам стран сертификаты участников конкурса. Гостям были представлены стенды с образцами национальной кухни тюркоязычных народов, символами, отражающими их историю и культуру, состоялся показ костюмов стран-членов и наблюдателей Фонда в сопровождении их национальной музыки.

В завершении празднования при участии президента Фонда Гюнай Эфендиевой, заместителя министра иностранных дел Азербайджана Рамиза Гасанова и послов было проведено состязание по разбиванию крашеных яиц - одного из символов праздника, а также зажжен праздничный костер. Мероприятие проведено в соответствии с условиями пандемии.

(Автор: Вугар Иманов)