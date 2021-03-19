Музыкальный сюрприз в честь праздника Новруз

БАКУ /Trend Life/ - В честь праздника Новруз Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева подготовила для зрителей музыкальный сюрприз – яркий и интересный онлайн-концерт Bahar gəlir ("Идет весна"), сообщает Trend Life.

Музыкальные номера в сопровождении Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева представят участники проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи") лауреаты республиканских и международных конкурсов.

Специально для праздника Новруз юные таланты подготовили немало сюрпризов и необычных музыкальных номеров. Праздничный концерт будет представлен вниманию зрителей 20 марта в 18:00 в онлайн-формате на страницах Филармонии в соцсетях.

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)