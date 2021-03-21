В Нидерландах выпущены марки с произведениями всемирно известного художника Сакита Мамедова – подарок Королеве Елизавете II (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Нидерландах выпущены международные почтовые марки с произведениями всемирно известного художника Сакита Мамедова "Бахар гызы" и "Сибель", сообщает Trend Life. Марки выпущены PostNL - официальным национальным оператором почтовой связи в Нидерландах.

Образ Бахар гызы (Девушка весны) отражает один из символов древнего азербайджанского праздника Новруз, характеризует изобилие и расцвет природы. 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Новруз.

Напомним, что в марте 2019 года эта картина была преподнесена Сакитом Мамедовым Королеве Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II в рамках подведения итогов Королевского конного шоу в Виндзоре. Во встрече приняли участие супруг королевы, герцог Эдинбургский принц Филипп, внук королевы герцог Сассекский принц Гарри и другие официальные лица. Ранее Сакит Мамедов преподнес Королеве Елизавете II в честь ее 90-летия картину "Джыдыр дюзю" (Поле для скачек, горная равнина в Шуше), на которой изображены знаменитые Карабахские скакуны. Картины вошли в экспозицию Виндзорского замка.

Сакит Мамедов - народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шараф", профессор, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств и Европейской академии естественных наук, граф Геральдической академии Ватикана, обладатель Офицерского креста Международного Союза рыцарей-кавалеров Мальтийского Ордена, почетный член Римской Академии современного искусства, действительный член Академии искусств мира, действительный член академии "Турецкий мир", лауреат Международной премии имени Ататюрка, лауреат Японской Международной премии, почетный сенатор Европейского экономического сената (European Economic Senate, EES). Обладатель золотых медалей и орденов Сербии, Турции, Германии, России, Италии, Франции, Китая, Португалии и т.д., автор более 10 книг. Европейской академией естественных наук учреждена медаль названная его именем. Работы Мамедова выставляются во многих престижных галереях мира, в целом в более 70 странах. Работы хранятся в частных коллекциях известных личностей и музеях мира.

(Автор: Вугар Иманов)