Яркие краски и весеннее тепло – выставка в Баку (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея представила при поддержке министерства культуры онлайн-выставку-продажу работ азербайджанских художников, посвященных празднику Новруз, сообщает Trend Life.

С экспозицией можно ознакомиться на страницах галереи в социальных сетях.

Одна из целей выставки – поддержать творчество молодых художников.

Организаторы выставки отмечают, что праздник Новруз, олицетворяющий духовные ценности азербайджанского народа, имеет древнюю историю, и всегда находил отражение в произведениях азербайджанских художников.

Представленные работы молодых талантливых художников наполнены яркими красками, весенним теплом и дарят праздничное настроение и положительные эмоции. От них веет ароматом весенних полевых цветов и только что выпеченных национальных сладостей – пахлавы и шекербуры, что создает ощущение праздника и легкости!

В экспозицию вошли работы Нармин Абдуллаевой, Малахат Исмаил, Назрин Халафовой, Джавида Гурбанова, Айтен Абдуллаевой, Айнур Аслановой, Рагимаханум Гаджиевой, Айлы Инсановой, Бахтияра Юсуфова, Эльнары Ханларовой и других художников.

(Автор: Джани Бабаева)