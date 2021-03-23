На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО)

Культура 23 марта 2021 20:23 (UTC+04:00)
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На фасаде здания галереи Kichik QalArt в древней части Баку – Ичери шехер, представлены работы азербайджанского художника Самира Салахова под названием İçərişəhərin Naxışları ("Узоры Ичеришехер"), сообщает Trend Life со ссылкой на страницу Арт-платформы Ta(r)rido 6. Произведения экспонируются в рамках проекта "Искусство на стене".

На создание триптиха Самира Салахова вдохновила серия линогравюр живописца, графика, заслуженного художника Азербайджана Алекпера Рзагулиева (1903-1974), в которых он мастерски передал атмосферу Ичери Шехер.

Самир Салахов - художник и архитектор. В 2010 году окончил Азербайджанский университет архитектуры и строительства. Салахов - художник-мультимедиа, изучает рисование, живопись, уличное искусство, инсталляцию и цифровое искусство. Синтезируя эти области, художник выделяет из них единую идею, воплощая ее в своих работах. Принимал участие в групповых выставках в Азербайджане и за рубежом. Отметим, что ранее в рамках проекта "Искусство на стене" были представлены работы азербайджанского художника Орхана Гусейнова под названием "Sevgimiz elə bu qədərmiş" ("Прошла любовь...")

(Автор: Джани Бабаева)

На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) - Gallery Image
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) - Gallery Image
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) - Gallery Image
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) - Gallery Image
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) - Gallery Image
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На фасаде здания в Ичери шехер представлены работы Самира Салахова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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