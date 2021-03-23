Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО)

Культура 23 марта 2021 20:29 (UTC+04:00)
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - О ней мало кто помнит, хотя в 1940-1950-х годов она была одной из самых талантливых балерин Советского Союза. 20 марта исполнилось 100 лет со дня рождения Баси Карпиловой, материал о которой представляем читателям Trend Life.

Бася Карпилова (девичья фамилия Розенблат) родилась 20 марта 1921 года в Баку в еврейской семье. Мать девочки, Минна Павловна, была домохозяйкой, а отец Зиновий (Залман) – военнослужащим, затем работал на обувной фабрике. Ее брат, скрипач Петр, преподавал в Бакинском музыкальном училище.

В 1928 году девочка пошла в школу. Именно в это время родители начали водить ее на спектакли Бакинского оперного театра. Бася охотно слушала оперу, но больше всего заинтересовалась балетом и сказала, что хочет быть балериной. Девочка была заворожена открывшимся ей волшебным миром! Ей нравилось все происходящее на сцене, но больше всего – хрупкие, порхающие, как бабочки, балерины. Желание танцевать было так велико, что она с успехом выступала на азербайджанских свадьбах. В следующем году Бася начала заниматься в балетной студии при театре.

От природы одаренная и трудолюбивая, обладавшая твердым, непреклонным характером, была сразу же высоко оценена преподавателями. Однажды, когда танцевала партию Амура в балете "Дон Кихот" произошла любопытная история. Во время спектакля у нее на пуантах порвалась шлейка. И девочки, стоявшие за кулисами, просто вытолкнули Басю на сцену, и она так станцевала партию, что никто не заметил этого.

В 1934 году по направлению наркомата просвещения Азербайджанской ССР была направлена на учебу в Московское хореографическое училище. Более того, благодаря своему таланту, была принята сразу на пятый год обучения, в класс бывшей солистки Мариинского театра Марии Кожуховой. В том же году, правда, на первый год обучения, в училище поступила Майя Плисецкая. Обе они танцевали в спектакле “Аистенок”, поставленном в 1937 на сцене МХУ.

А в 1936 году даже сыграла в художественном фильме "Настоящий товарищ". Для кинопроб ее попросили изобразить девочку, которая плачет. Вскоре наступили каникулы, и Бася вместе с родителями вернулась в Азербайджан, где получила известие, что ее кандидатура утверждена. Она уехала в Киев, но пока снималась, заниматься балетом не могла. Поэтому когда съемки закончились, пошла не в шестой, а снова в пятый класс. Сменился и педагог, ею стала солистка Большого театра Галина Петрова.

В 1939 году после завершения образования ее настойчиво приглашал в свой коллектив Игорь Моисеев. Однако, пройдя серьёзный конкурс, стала солисткой Московского художественного балета, который был включен в состав Музыкального театра имени Владимира Немировича-Данченко. Карьера была на подъеме, но началась война и Бася вернулась в родной Баку. Записалась в Ансамбль Каспийской военной флотилии, участвовала в многочисленных концертах в клубах и на военных кораблях, и даже выступала в иранских городах. Как и повсюду на фронте, это было сопряжено с опасностью и риском для жизни. За ратный труд была награждена медалями "За оборону Кавказа", "За Победу над Германией", орденом "Отечественной войны ІІ степени".

После войны вернулась в Москву, в труппу театра имени Немировича-Данченко. Познакомилась с солистами театра оперы и балета Беларуси Зинаидой Васильевой и Семеном Дречиным, которые убедили артистку переехать в Минск. На сцене Белорусского театра оперы и балета Бася Карпилова танцевала все ведущие партии, как в классических балетах, так и в национальном репертуаре и новых постановках. Ее называли "произведением искусства на пуантах".
А самой известной стала ее блестящая партия Эсмеральды в одноименном спектакле. Любопытно, что вместе с балериной танцевала… живая козочка! Бася нашла ее на рынке. Первые годы после войны труппа жила в помещении театра. А для животного отыскали небольшую комнатку на пятом этаже. Чтобы приручить козу, балерина во время игр с ней использовала бубен, в который клала еду. В результате четвероногую героиню можно было безбоязненно выпускать на сцену во время спектакля.

В 1949 году балерина вышла замуж за Виктора Карпилова, ставшего впоследствии известным белорусским режиссером. Через год у них родилась дочь Люба, которая также впоследствии стала балериной. В 1961 году, в сорок лет, Бася Карпилова ушла со сцены, через два дня получив заслуженного артиста Белорусской ССР. На протяжении более двадцати лет работала тренером по хореографии в Минской школе высшего мастерства, где готовили фигуристов. Вела уроки хореографии, ставила для своих учеников отдельные номера и вместе с ними объездила весь Советский Союз. Несколько раз выступала хореографом в драматических спектаклях. Мать, бабушка и дважды прабабушка, жила в самом центре Минска. Окна ее дома выходили на театр оперы и балета, которому посвятила лучшие годы жизни… Легендарной Баси не стало в 2013 году…

(Автор: Вугар Иманов)

Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Image
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Забытая Бакинская легенда – произведение искусства на пуантах, начавшееся с азербайджанских свадеб (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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