"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО)

Культура 26 марта 2021 09:09 (UTC+04:00)
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя примет участие в международном онлайн-фестивале "Театр. Территория единения", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

На фестивале азербайджанский театр представит моноспектакль "Sözsüz" ("Без слов") по произведению ирландского писателя, поэта и драматурга Сэмюэля Беккета. Режиссер-постановщик и сценограф спектакля – Иса Асадов, исполнитель – заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов.

Фестиваль "Театр. Территория единения" пройдет с 10 по 20 апреля в социальных сетях.

В нем примут участие более 20 моноспектаклей из 13 стран, включая Россию, Азербайджан, Болгарию, Молдову, Израиль, Казахстан, США и Украину.

Мероприятие Международного союза театральных фестивалей состоится на площадке Владимирского академического театра драмы. Каждую театральную работу зритель сможет увидеть только один раз в прямой трансляции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Image
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Image
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Image
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Image
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Image
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Image
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Thumbnail
"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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