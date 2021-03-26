"Без слов" - Шовги Гусейнов участвует в международном фестивале (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя примет участие в международном онлайн-фестивале "Театр. Территория единения", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

На фестивале азербайджанский театр представит моноспектакль "Sözsüz" ("Без слов") по произведению ирландского писателя, поэта и драматурга Сэмюэля Беккета. Режиссер-постановщик и сценограф спектакля – Иса Асадов, исполнитель – заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов.

Фестиваль "Театр. Территория единения" пройдет с 10 по 20 апреля в социальных сетях.

В нем примут участие более 20 моноспектаклей из 13 стран, включая Россию, Азербайджан, Болгарию, Молдову, Израиль, Казахстан, США и Украину.

Мероприятие Международного союза театральных фестивалей состоится на площадке Владимирского академического театра драмы. Каждую театральную работу зритель сможет увидеть только один раз в прямой трансляции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)