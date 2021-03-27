Всемирный день театра в Азербайджане. Поцелуй через стекло, или Когда душе хочется творить… (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 27 марта, Всемирный день театра (англ. World Theatre Day) - международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый с 1961 года по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО. Этот праздник традиционно проходит под девизом: "Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами".

К огромному сожалению, глобальная пандемия коронавируса поставила на паузу многие сферы человеческой жизни, особенно больно ударив по культуре. Целый год мы живем без театра, без живого общения, без лицезрения мастерства актеров и оваций зрителей, без той духовной культуры, которой многим очень не хватает. Когда душе хочется творить и никакие онлайн трансляции, как поцелуй через стекло, не заменят непосредственной взаимной передачи эмоций, любви и энергии от артиста зрителю и обратно. Возможно, что многие впервые по-настоящему задумались, насколько всё зыбко, проходящее, и надо беречь и ценить то, что у тебя есть. Ведь для актёров это главное в жизни – выйти на сцену и сыграть спектакль для своего зрителя. И зритель, который любит свой театр, с нетерпением ждет его возвращения.

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(Автор: Вугар Иманов)