Амир Теймур, Захра халагызы, Мюшкюназ ханым и другие оригинально поздравят Рамиза Гасаноглу с юбилеем (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - AzTV готовит оригинальный подарок на 75-летие известного режиссера, сценариста и продюсера, народного артиста Рамиза Гасаноглу, сообщили Trend Life в отделе по социальным медиа и связям с общественностью AzTV.

В эфире будет представлен телеспектакль под рабочим названием "Проводник дальнего следования" (Uzun yolun bələdçisi), который снят режиссером Эльнуром Мамедовым по сценарию Афаг Васифгызы.

Героями станут образы из различных проектов юбиляра - Амир Теймур, Салмак бек, Захра халагызы, Мюшкюназ ханым, Мирза Фатали и другие, которые предстанут в новом амплуа. Эти образы воплотят актеры, которые снимались в фильмах и телеспектаклях Рамиза Гасаноглу, народные артисты Джахангир Новрузов, Афаг Баширгызы, Мабуд Магеррамов, Гаджи Исмайлов, Расим Балаев, Мамед Сафа, Ильхам Намиг Кямал, заслуженные артисты Эльман Рафиев и Диляра Алиева.

Рамиз Гасаноглу родился 13 апреля 1946 года в семье известных артистов Гасанаги Мирзоева и Атайи Алиевой. Выпускник культурно-просветительского факультета Азербайджанского государственного института искусств, режиссёрского факультета Ленинградского института театра, музыки и кино.

Рамиз Гасаноглы работал над около 70 художественными и документальными фильмами и телеспектаклями, а также более 200 телепередачами, ставил спектакли на театральной сцене. Среди его фильмов такие полюбившиеся зрителям, как "Расстроенное пианино", "Оттуда-отсюда", "В поезде", "Дома на перекрестке", "Человек в зеленых очках", "Ты, я, он и телефон", "Оживляет нас век", "Тревога", "Семья" и другие.

С 1993 года - руководитель экспериментального творческого объединения "Сабах" на Азербайджанском государственном телевидении. С 2019 года - директор творческого объединения "Азербайджантелефильм".

(Автор: Вугар Иманов)