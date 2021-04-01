Бахрам Багирзаде издал детскую книгу о Низами Гянджеви

БАКУ /Trend Life/ - Вышла в свет книга заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде "Низами Гянджеви для детей", сообщил Trend Life автор издания.

Книга издана по случаю "Года Низами Гянджеви в Азербайджане" и 880-летия со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя.

"Юные читатели смогут познакомиться с биографией и творчеством этого величайшего азербайджанского поэта, создавшего гениальные литературные произведения, которые стали достоянием всего человечества", - отметил Багирзаде.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более сорока детских книг.

Ранее им были выпущены издания, посвященные композитору Гара Гараеву, джазмену Вагифу Мустафазаде, меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву, футбольному арбитру Тофику Бахрамову. Среди его книг - "Нахчыван для детей", "Баку для детей", "Иреван для детей", "Москва для детей", "Мекка для детей", "Карабах - это Азербайджан!" для детей", "Христианские храмы Азербайджана" для детей" и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)