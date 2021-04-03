Однажды на крыше дома в Чемберекенде… Воспоминания из мастерской Алтая Гаджиева… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - "Однажды на крыше дома мой тети в Чемберикенде, разложив краски и холст, я писал вид города. Тогда я учился на втором курсе художественного училища имени Азима Азимзаде, мне было 18 лет. А этот дом стоял напротив ЦК республики. Оказалось, мои передвижения во время рисования из окна своего кабинета заметил Председатель Верховного Совета Азербайджана Мирджафар Багиров. Мои перемещения назад и вперед его очень насторожили: он приказал во всем разобраться. Меня привели в комендатуру и спросили: "Кто вам дал задание?" Я был в недоумении – они приняли меня за шпиона. Хорошо, что мой ближайший родственник Ильяс Багиров, работавший в отделе пропаганды ЦК, буквально спас меня. Такое было время", - вспоминал народный художник Азербайджан Алтай Гаджиев, когда автор этого материал много лет назад посетил его мастерскую в Доме художников…

Исполнилось 90 лет со дня рождения видного представителя национального изобразительного искусства Алтай Гаджиев. Эти воспоминания посвящаются памяти Мастера кисти, очень интеллигентной и добродушной личности, внесшего значимый вклад в национальную культуру.

"Мое детство прошло на Азиатской улице (ныне - Аловсата Гулиева). В большом трехэтажном доме, четыре семьи плюс квартиранты жили одной большой дружной семьей, душа в душу. В те времена в Баку не было растительности и асфальта, улицы были покрыты булыжниками. И если поднимался ветер, то от пыли по улицам невозможно было ходить. Помню Купальню, куда с друзьями ходили купаться. Часто между ребятами нескольких дворов случались стычки. Тяга к рисованию постепенно давала о себе знать. В нашей семье было восемь художников: мой отец – заслуженный художник Амир Гаджиев работал главным художником в "Азернешре"; моя тетя – народная художница Бадура Афганлы - в Государственном национальном драматическом театре, и большинство костюмов в азербайджанских фильмах сделано по ее эскизам; дядя Гасан Гаджиев – учитель рисования в школе; другой дядя – заслуженный художник, монументалист Ариф Агамалов, его супруга Лия ханум тоже заслуженный художник, два их сына живописцы Малик и Эльдар; мой сын Аддис Гаджиев, окончив ВГИК, работает дизайнером-оформителем в Москве, режиссер, художник театра, кино и телевидения. К началу войны 1941 года мой отец был председателем художественного фонда республики. Нашу семью послали в Тебриз, чтобы вместе с другими деятелями искусств оказать помощь братскому народу в области искусства, литературы и культуры. Моя мать Сайяра ханум, окончившая гимназию в Санкт-Петербурге, владела английским, фарсидским, арабским и русскими языками. Там она стала работать переводчиком, а отец – преподавателем. Но в Тебризе была и своя сильная школа художников. У меня дома до сих пор висит портрет отца, который его ученик Акрам Тебризли нарисовал с помощью одного волоска из кошачьего хвоста".

В 1951 году окончив художественное училище имени Азима Азимзаде, начал работать художником-оформителем в Республиканском книжном издательстве "Азернешр". В 1959 году окончил Киевский государственный институт изобразительных искусств. Был членом Союза художников СССР, работал в должности главного художника Государственного комитета по печати при Совете Министров Азербайджанской ССР. Прекрасно знал литературу, историю, поэзию, музыку.

"Кстати, мое поступление в институт было более чем странным. После окончания художественного училища поехал в Москву. Мои экзаменационные работы всем приводили в пример, но меня не приняли, потому что вне конкурса зачисляли фронтовиком и участников ВОВ. Во второй раз, но уже в Киеве произошло тоже самое, однако декан сказал мне: "Несмотря ни на что, оставайся и обучайся". На протяжении шести месяцев, не являясь студентом, я посещал занятия. Мои работы признавались лучшими и, наконец, вне конкурса зачислили и меня. Так начался мой путь творческого становления. И свою будущую супругу встретил. Она жила по соседству и была моложе меня на 10 лет. В то время я работал над гравюрами и изучал особенности черт лица азербайджанской женщины, чтобы затем воссоздавать их в своих работах. А во внешности своей будущей супруги я отчетливо увидел именно эти штрихи настоящей азербайджанской женщины. Много лет мы были вместе и главное – всегда было взаимопонимание. Она кандидат наук, биолог".

Верный своим эстетическим идеалам, один из основоположников графики в Азербайджане, создавая произведения в живописи, отдавал предпочтение народным мотивам, портретам, образам выдающихся людей страны, историческим личностям. В тот период Алтай Гаджиев работал над серией "Исторические образы азербайджанских женщин", создавал портреты "Томрис", "Мехсети Гянджеви", "Сары хатун", "Хуршудбану Натаван", "Туту Бикя", "Ашуг Пери", "Гончабейим". "Хаджар" и т.д.

"Женщина – это и начало жизни, и сама жизнь. Например, Натаван, дочь последнего правителя Карабахского ханства, писали многие художники, но меня на эту работу вдохновили ее стихи и жизнь. Я понял, что она является частью природы, и в своей работе постарался отобразить это. Поймите меня правильно, природа не совсем гармонична и в ней сеть изъяны, задача художника – нарисовать ее идеальной, а помогает в этом женщина. И в каждом образе есть свои характерные краски. Например, поэтесса Гончайбейим умерла очень молодой, поэтому при создании ее образа использовал розовые, фиолетовые, светлые тона. Тогда как, работая над образом другой героини – Хаджар, отдал предпочтение красным и черным тонам. Экспериментам, различным граням творчества нет конца…"

Принадлежащие кисти художника многочисленные картины различного жанра и различной тематики, которые принесли ему большую известность, всегда отличались запоминающимся композиционным решением, стилем работы и богатством красок. Лейтмотивом творчества мастера было почтение к культурно-историческому наследию и национальным ценностям. Мастер кисти также осуществлял многолетнюю деятельность в жанрах книжной графики, оформления и иллюстрирования. Цветные иллюстрации к книгам, являясь образцами искусства, олицетворяют глубокие знания художника сокровищницы богатого народного творчества Азербайджана.

В апреле 2017 года в Азербайджанском национальном музее искусств в Баку прошла последняя выставка работ мастера кисти. Несмотря на почтенный возраст Алтай Гаджиева полон творческих планов, он продолжает работать, создавая новые потрясающие полотна.

"Честно говоря, я не чувствую возраста. Я еще многое должен успеть. У меня есть планы, которые я должен реализовать. Если этого не случится, моя миссия будет незавершенной", – сказал Алтай Гаджиев.

Это была миссия – нести добро в мир! Произведения художника экспонировались как на республиканских выставках, так и на выставках в странах ближнего и дальнего зарубежья. Известный художник ушел из жизни 12 февраля 2019 года. Светлая память об известном художнике, искреннем человеке Алтае Гаджиеве будет вечно жить в наших сердцах.

(Автор: Вугар Иманов)