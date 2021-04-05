Мой Азербайджан – в стране объявлено о проведении художественного конкурса

БАКУ /Trend Life/ - В рамках IV Республиканского фестиваля детского рисунка "AZƏRBAYCANIM" ("Мой Азербайджан") объявлено о проведении художественного конкурса, сообщили Trend Life организаторы проекта.

Фестиваль проводится Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке министерства культуры Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана и Объединения художников Нахчыванской Автономной Республики.

Цель художественного проекта, приуроченного к Году Низами Гянджеви в Азербайджане, – развитие способностей у талантливых детей, подростков и молодежи, активизация их творческой деятельности, а также воспитание любви к Родине у подрастающего поколения.

Конкурс проводится по трем возрастным категориям – до 11 лет, 11-16 лет и 16-21 лет.

Желающие принять участие в конкурсе, должны до второго мая 2021 года разместить фотографии одной или двух своих работ в группе Bakı Xətai Sənət Mərkəzi в социальной сети Facebook, указав имя, фамилию, год рождения, учебное заведение и контактный номер.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по номеру телефона 0513107401 (WhatsApp).

(Автор: Джани Бабаева )