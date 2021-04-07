Студия Debüt, основанная Эльдаром Гулиевым, предоставляет отличную возможность для первых шагов в кинокарьере (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Киностудия Debüt предоставляет отличную возможность для тех, кто видит своё будущее в сфере кино. В рамках образовательной фильм-лаборатории INTERACT запущена программа стажировки "INTERNact!", сообщили Trend Life в пресс-службе киностудии Debüt.

Цель – подготовка молодых и перспективных кадров в киноиндустрии. Программа стартует в апреле с обучения первичным навыкам и знаниям, которые нужны в работе на съемочной площадке. Следующий этап программы запланирован на май, когда участники начнут работать стажерами непосредственно на съемках местных и международных короткометражных и полнометражных фильмов.

Первые шаги в кинокарьере будут предприняты в четырех направлениях. Работая ассистентом-стажером в режиссёрской, продюсерской, операторской группах, а также в группе художников-постановщиков, участники программы не только получат практические навыки, но и смогут наладить связи с лучшими специалистами этой сферы. Участие в программе бесплатно.

Для подачи заявки требуются мотивационное письмо, CV и примеры своих работ. Принимаются любые текстовые, визуальные работы, а также ссылки. Мотивационное письмо должно состоять максимум из 200 слов и отвечать на вопрос "Почему ты нам подходишь?". Для регистрации и участия:

https://forms.gle/nLQxqVtpjGPjzfbs7

https://debutfilms.az/interact

Заявки принимаются до 15 апреля.

Студия Debüt основана в 1987 году известным кинорежиссером, народным артистом Эльдаром Гулиевым. Функционирует при министерстве культуры Азербайджана, специализируется на производстве короткометражных и полнометражных дебютных фильмов, на образовательных программах для кинематографистов, а также занимается продвижением азербайджанской аудиовизуальной продукции на международных рынках.

(Автор: Вугар Иманов)