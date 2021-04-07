Созданы балетные произведения в честь Года Низами Гянджеви

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) состоялись прослушивания новых сценических произведений членов творческого союза, посвященных Году Низами Гянджеви и 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

На заседаниях секции сценической и симфонической музыки Союза композиторов были прослушаны новые балеты. Балет «Фитня» по мотивам поэмы Низами представил композитор, народный артист, профессор Азер Дадашев (автор либретто – Аждар Улдуз). Присутствующие на заседании известные композиторы и музыковеды с большим вниманием отнеслись к прослушанной музыке, выразив пожелание о скорейшей постановке этого балета на сцене театра.

Еще один балет, связанный с творчеством Низами, показал на секции композитор, заслуженный деятель искусств Мамедага Умудов. Это – «Нушаба и Искендер» по поэме «Искендернамэ» Низами (автор либретто – академик Теймур Керимли). Члены секции поздравили композитора с новой большой работой и рекомендовали балет к постановке.

Третий созданный за последний год балет – «Тадж-Махал» заслуженного деятеля искусств, композитора Джейхуна Аллахвердиева (на либретто профессора Гамлета Исаханлы) также был с одобрением встречен коллегами.

Прослушивания будут продолжены. На ближайшие заседания секции уже подали заявки композиторы Вугар Джамалзаде и Илаха Исрафилова.

Отметим, что все заседания секции сценической и симфонической музыки проходят под руководством секретаря СКА, заслуженного деятеля искусств, профессора Джалала Аббасова при участии председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки, профессора Фирангиз Ализаде.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)