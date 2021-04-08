Известный актер стал "агентом" AzTV – "обвинения" в адрес Нигяр Джамал и Камили Бабаевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный актер Фаридбек Керимов станет одним из ведущих передачи Agent 001 на телеканале AzTV, сообщили Trend Life в отделе по социальным медиа и связям с общественностью AzTV.

Фаридбек Керимов выступит в передаче в качестве четвертого "агента". В предыдущих выпусках главный "агент" - актер и режиссер Вюсал Гаджи Гадир вместе с двумя другими "агентами" приводили гостей к себе, "допрашивая" их о жизни и творчестве.

Керимов начнет участвовать в передаче с 16 апреля. Первой его "мишенью" станет ведущая и актриса Камиля Бабаева. Новый "агент" вместе с остальными "предъявит" Камиле Бабаевой "обвинения", которые ранее никто не выдвигал.

Отметим, что первый выпуск передачи Agent 001 вышел в телеэфир пятого марта. Передача сразу вызвала большой интерес у зрителей. Первым ее гостем был профессиональный кикбоксер, 25-кратный чемпион мира Эдуард Мамедов. Также гостями передачи до сегодняшнего дня были народная артистка Азербайджана, актриса Мехрибан Зеки, заслуженный деятель искусств, киновед, кинорежиссер Аяз Салаев и секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель, поэт, драматург Ильгар Фахми.

В передаче, которая выйдет в эфир девятого апреля, "обвиняемой" будет певица, победительница "Евровидения 2011" Нигяр Джамал.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)