В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО)

Культура 8 апреля 2021 11:54 (UTC+04:00)
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На вечере азербайджанского кино в Центральной универсальной научной библиотеке имени Н. А. Некрасова в Москве состоится показ и обсуждение фильма Шамиля Алиева "Степняк". Картина будет представлена девятого апреля киноклубом ВШЭ (Высшая школа экономики) "Вечер" в рамках серии показов, посвященных кинематографу Закавказья, сообщил Trend Life режиссер фильма.

Фильм "Степняк" удостоен около 60 призов и наград более 90 международных кинофестивалей и форумов. Снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Это минималистическая картина о двух соприкасающихся реальностях: современной и древней, архаической. Сюжет: Молодой Степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни...

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев. В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Вюсал Мехралиев, Саломе Демуриа (Грузия) и другие.

(Автор: Вугар Иманов)

В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Image
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Москве пройдет вечер азербайджанского кино (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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