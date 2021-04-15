200-летие Ашуга Алескера в Азербайджане – мастер-классы и конференция (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Научно-методического центра культуры и повышения квалификации Министерства культуры Азербайджана в честь 200-летнего юбилея Ашуга Алескера в Гедабейской музыкальной школе ашугов прошли мастер-классы, а в Центре Гейдара Алиева Гедабейского района поведена международная научная онлайн-конференция, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства.

Мероприятия проведены в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 200-летнего юбилея Ашуга Алескера.

Мастер-классы, организованные с соблюдением требований карантинного режима, прошли с участием старшего преподавателя кафедры ашугского искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств (АГУКИ), доктора искусствоведения, члена Объединения ашугов Азербайджана (ОАА) Хафиза Керимова.

В международной научной онлайн-конференции, посвященной 200-летнему юбилею Ашуга Алескера, приняли участие видные ученые, педагоги, представители культуры и искусства.

Среди участников онлайн-мероприятия – заведующая отделом музыкального фольклора Института фольклора НАНА, доктор наук по искусствоведению, профессор Наиля Рагимбейли, педагог кафедры тюркских языков и литературы Института литературы Университета Урмии Мирали Ризаи, член Объединения культурного туризма Коньи Ариф Инан Йылдырым (Турция), ведущий научный сотрудник Научного центра «Отырар» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева Эркегюль Арюккаркызы (Казахстан), педагог факультета изобразительного искусства кыргызско-турецкого университета «Манас» Сабахаттин Сиврикая, член ОАА Гусейн Дарьяхгулиев, педагог по игре на сазе Гянджинского музыкального колледжа и детской музыкальной школы имени З.Гаибова Ильгар Наджафов, старший преподаватель кафедры ашугское искусство АГУКИ Хафиз Керимов, директор Гедабейской музыкальной школы ашугов Этибар Алиев, заслуженный работник культуры, мастер ашугского искусства Имамверди Мустафаев и многие другие.

Онлайн-конференция была посвящена вкладу Ашуга Алескера в азербайджанскую литературу, а также его влиянию на искусство ашугов тюркского мира.

Участники рассказали о развитии, обучении и передаче наследия ашугского искусства будущим поколениям. Было подчеркнуто, что ашугское искусство – один из важнейших факторов, объединяющих духовными узами тюркский мир.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)