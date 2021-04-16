Азербайджанский ковер-самолет в Санкт-Петербурге

БАКУ /Trend Life/ - В Российском этнографическом музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге 25 апреля будет представлена семейная программа «Ковер-самолет: путешествие на Восток» с посещением уникальной выставки «Вплетая нить судьбы в ковер… Декоративно-прикладное искусство Азербайджана», сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт музея.

В рамках программы «Ковер-самолет: путешествие на Восток» для взрослых предусмотрена беседа с куратором выставки о символике восточных орнаментов и технике изготовления ковров, экскурсия по экспозиции, посвященной традиционному азербайджанскому костюму, ремеслам, праздникам, обрядам и чайной культуре. А для детей состоится экскурсия – сказочное путешествие по Азербайджану и занятия в творческой мастерской.

Также всех гостей программы ждет дегустация блюд национальной кухни, концерт азербайджанской музыки и танца, мастер-класс по ковроткачеству и игре на народных инструментах.

Напомним, что в Российском этнографическом музее (РЭМ) в Санкт-Петербурге проходит выставка «Вплетая нить судьбы в ковер… Декоративно-прикладное искусство Азербайджана». Экспозиция, в которую вошли более ста уникальных экспонатов, подготовлена РЭМ совместно с Азербайджанским национальным музеем ковра.

Среди экспонатов выставки более 40 ковров и ковровых изделий – предмет национальной гордости и выдающийся феномен культуры азербайджанцев, а также другие произведения декоративно-прикладного искусства мастеров Азербайджана XIX-XX веков. Большинство ковров изготовлены во второй половине XIX – первом десятилетии ХХ века. Выставка пройдет до 18 мая 2021 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)