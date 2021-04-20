Культурное пространство Санкт-Петербурга и солнечный свет Азербайджана объединились в "Незримый разговор души" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские художники Санкт-Петербурга представили экспозицию "Незримый разговор души", которая открылась в Доме национальностей, сообщил Trend Life режиссер Махир Джанас.



Выставка организована Комитетом по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, РОО "Национально-культурное объединение друзей азербайджанцев "Нахчыван" и Санкт-Петербургским Домом национальностей. В числе гостей были общественные деятели, представители культуры и науки.

Выступившие начальник отдела межнациональных отношений Санкт-Петербургского Дома национальностей Галина Пономарева, председатель РОО "Национально-культурное объединение друзей азербайджанцев "Нахчыван" Идрис Гахраманов и сопредседатель Мамед Мамедов, художник Вугар Мамедов отметили, что мероприятие является очередным мостом культуры между народами.

В экспозиции представлены картины художников из Азербайджана, которые обучались в самых престижных вузах России, таких как Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица, и на протяжении многих лет живут и работают в северной столице России. В их числе работы Нарзаде Ансарова, Вугара Мамедова, Хана Абдуррагимова, Сохраба Давыдова, Хагана Байрамова, Самира Рахманова, Курбана Махмудова, Фикрета Расулова и Тариэля Нагиева.

Картины вдохновлены строгой красотой и культурным пространством Санкт-Петербурга и в то же время в них присутствуют солнечный свет, душевность, теплота и яркость красок, характерные для Азербайджана. Среди жанров - абстрактный экспрессионизм, символизм, сюрреализм, современный реализм, концептуализм…

Это первый проект такого формата. По его замыслу, именитые художники должны поощрять, вдохновлять и мотивировать своих молодых коллег к творчеству, создавая тем самым своеобразный творческий мост между поколениями и странами.

Девиз выставки: "Радость творчества - это наше все и мы хотим ею поделиться!".

Экспозиция продлится до пятого мая.

(Автор: Вугар Иманов)